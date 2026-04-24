El Consell entrega los Premios Mallorca Jove que reconocen a alumnos en los ámbitos de la poesía, narrativa y diseño

Acto de entrega de los Premios Mallorca Jove - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado este viernes los Premios Mallorca Jove 2026, que reconocen el talento de alumnos de secundaria y bachillerato de la isla en los ámbitos de la poesía, la narrativa y el diseño.

El certamen ha contado este año con una gran participación y ha reunido propuestas de gran calidad, según ha destacado la institución insular.

En la categoría de poesía para alumnado de 3º y 4º de ESO, Premio Balanguera, el finalista ha sido Gabriel Montero Gómez, mientras que la ganadora ha sido Sara Leal Company.

En el Premio Bearn de narrativa, dirigido al mismo nivel educativo, la finalista ha sido Karin López Gorrias y la ganadora Claudia de Francisco Barceló.

En bachillerato, el Premio Pi de Formentor de poesía ha reconocido a Marina Igual Salom como finalista y a Danae Dominic Castillo Ramírez como ganadora, mientras que, en el Premio Joana E. de narrativa, el finalista ha sido Andrés Rivas Sandoval y la ganadora Marina Igual Salom.

Los premios literarios están dotados con un libro electrónico para los finalistas y una tablet para los ganadores, además de la colección completa de las Rondalles Mallorquines de Jordi des Racó.

En los premios de diseño de puntos de libro, dirigidos al alumnado de 1º y 2º de ESO, los galardones han sido para Mia Córcoles Fernández (tercer premio), Nora Barceló Alonso (segundo premio) y Sibil·la Gómez Campins (primer premio). Estos alumnos han recibido lotes de productos de cultura mallorquina valorados en 100, 150 y 200 euros.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado los premios como "una apuesta decidida por la cultura y por dar voz a las nuevas generaciones".

"Este año hemos querido reforzar aún más este vínculo con nuestra identidad recuperando palabras de nuestro léxico más genuino -ullastre, xerec, aregar o romandre- dentro de las obras de narrativa, para acercar así a los jóvenes la riqueza lingüística de Mallorca", ha explicado.

Según Galmés, esta iniciativa contribuye a mantener viva la tradición y a proyectarla hacia el futuro a través de la creatividad de los estudiantes.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que esta edición "ha querido ir más allá" y rendir homenaje a "dos grandes referentes" de la cultura mallorquina.

Así, ha detallado que las obras de narrativa han incorporado la esencia de las rondallas mallorquinas y que la poesía ha servido para recordar la figura de Joan Alcover en el centenario de su muerte.

En este sentido, también ha destacado la conmemoración de los 100 años de la musicalización de 'La Balanguera', por Amadeu Vives, y los 30 años desde que la canción fue declarada himno de Mallorca.

Durante el acto también se ha reconocido la labor de los centros participantes con la entrega de un diploma y entradas para eventos culturales a los docentes coordinadores.

En poesía y narrativa, los centros reconocidos han sido Àgora Portals (Portals Nous), IES Josep Font i Tries (Esporles), Sant Josep Obrer (Palma) e IES Can Peu Blanc (sa Pobla). En diseño de puntos de libro, el reconocimiento ha sido para el IES Joan Maria Thomàs.

Este año el jurado lo han formado algunos de los ganadores de los Premios Mallorca 2025 de Creación Literaria. El Consell ha resaltado que es "una manera de acercar la cultura a los más jóvenes a través de grandes referentes literarios".

Los miembros del jurado han sido Damià Rotger Miró, Vicenç Amengual Salas y Òscar Jaime Palazón Ferré. También han participado miembros del Consell Escolar de Mallorca -Manuel Blanco Martín, Àfrica Lorente Horrach y Esther Herrero Durà-, el presidente del Cercle de Belles Arts, Pedro Lorente Muñoz, el ilustrador Miquel Àngel Villalonga Tortella y el diseñador gráfico Javier Tubert Serrantes.

El acto ha contado también con la participación de Josep Cabot y Pablo Alegría, que han ofrecido un concierto abierto a todos los asistentes.