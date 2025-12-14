El Consell finaliza las obras del mirador de na Miranda en sa Dragonera

El nuevo mirador de na Miranda en sa Dragonera - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha finalizado las obras de reforma y restauración de la explanada del mirador de na Miranda, ubicada en el Parque Natural de sa Dragonera, que permite a los visitantes disfrutar de una vista panorámica excepcional.

En nota de prensa, el Consell ha informado que el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha finalizado las obras del mirador de na Miranda, en el Parque Natural de sa Dragonera, una actuación que ha estado centrada en recuperar la explanada desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica privilegiada del Freu de sa Dragonera y la costa de Sant Elm.

La actuación de reforma ha consistido en la demolición de una losa en mal estado, con peligro de derrumbe, y la adecuación de cotas y pavimentos en la terraza del mirador de unos 70 metros cuadrados de superficie útil.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha comprobado sobre el terreno el resultado de las obras concluidas y ha celebrado que "los visitantes puedan volver a disfrutar de este mirador que llevaba mucho tiempo cerrado, más de tres años, debido a que la estructura no garantizaba un acceso seguro".

Bestard ha destacado "el trabajo llevado a cabo por las brigadas del Departamento, que han realizado esta actuación mediante la técnica tradicional de piedra en seco, poniendo en valor la riqueza patrimonial de la isla".

MEJORAS EJECUTADAS

El presupuesto de ejecución de las mejoras asciende a 10.100 euros y se ha ejecutado con personal propio, las brigadas de albañiles de la Unidad de Obras y Mantenimiento del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes que lo han ejecutado en seis meses con diversas interrupciones debido principalmente al mal tiempo que impide llegar a sa Dragonera, sobre todo durante el invierno.

Las tareas de restauración se han realizado mediante técnicas tradicionales con piedra y materiales de la isla, para que su estructura quede totalmente integrada en el paisaje.

La intervención ha sido necesaria por peligro de derrumbe de la losa. La dirección de obra ha corrido a cargo del arquitecto Matías Togores Piquer y el arquitecto técnico Alexandre Oliver Venegas.

La excursión hasta el mirador de na Miranda es una de las rutas señalizadas más frecuentadas por los visitantes dado que es de fácil acceso desde el muelle y permite disfrutar de unas vistas panorámicas fantásticas del Freu de sa Dragonera y la costa de Sant Elm.

Esta ruta hasta el mirador de Na Mirada es el único itinerario circular con una extensión de 1,1 kilómetros de recorrido, que se hace en aproximadamente 30 minutos. Se pueden contemplar las antiguas zonas de cultivo que rodean cala en Lledó y que actualmente se labran para conservar las zonas de cultivo y favorecer zonas de transición de hábitats en la isla. Esta excursión es una opción perfecta para hacer una pequeña salida con niños, en los meses más cálidos del año.