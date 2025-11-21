El Consell firma 45 convenios con ayuntamientos para destinar 600.000 euros en políticas dirigidas a la juventud

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha firmado 45 convenios con ayuntamientos de la isla para reforzar y ampliar las políticas públicas dirigidas a la juventud, con una dotación inicial de 600.000 euros que los municipios podrán destinar a cubrir las necesidades e inquietudes de sus jóvenes.

Para 2026, la institución ha previsto destinar un total de 4,2 millones de euros a políticas de juventud, lo que permitirá ampliar actividades, reforzar la participación juvenil y consolidar programas de referencia en toda la isla.

Entre las iniciativas destacan la duplicación de plazas en los campamentos de La Victòria, el impulso a nuevos programas de salud mental y el avance en el Plan Insular de Juventud. También se reforzarán proyectos de convivencia y crecimiento personal como Joves a la Neu, Camí de Cavalls, Ruta Jacobea y Multiaventura, junto con actividades deportivas y culturales.

El presupuesto incluye además un aumento generalizado de las líneas de subvenciones, que alcanzarán 1,3 millones de euros destinados específicamente a la juventud. Las ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores pasarán de 600.000 a 650.000 euros, mientras que las subvenciones para asociaciones juveniles se incrementarán de 600.000 a 700.000 euros.

En participación ciudadana, la partida para entidades de la Administración local crecerá hasta 200.000 euros y la destinada a asociaciones sin ánimo de lucro a 55.000 euros. La convocatoria de voluntariado aumentará de 140.000 a 160.000 euros, dividiéndose en dos líneas: una para entidades y otra para ayuntamientos.

Por otro lado, el Consell ha incrementado en 50.000 euros las partidas destinadas a apoyar a los municipios, que podrán invertir en la compra de locales, mobiliario o en la contratación de jóvenes para fomentar el empleo.

Se espera que las ayudas a los ayuntamientos alcancen los 70 millones de euros en 2026, sin distinción política, con el objetivo prioritario de dar respuesta a la ciudadanía y a las múltiples obligaciones municipales.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha considerado a la juventud un colectivo "fundamental para el presente y futuro de la sociedad" y ha subrayado que este acuerdo ha sido fruto del consenso institucional y ha afirmado que la institución ha querido "garantizar que los jóvenes no carezcan de recursos para afrontar sus retos".

Así mismo, ha añadido que, en los últimos años, el Consell ha impulsado medidas para mejorar el acceso al alquiler, fomentar el ocio y el deporte, y promover el bienestar emocional entre los jóvenes.

El alcalde de Maria de la Salut y presidente de la Federación de Entidades Locales (Felib), Jaume Ferriol, ha agradecido el compromiso del Consell y ha subrayado que estas subvenciones son fundamentales para desarrollar programas de prevención de adicciones, salud mental y educación sexual, adaptados a las necesidades concretas de cada municipio.

El Consell ha delegado la gestión de los fondos en los ayuntamientos, que deciden en qué áreas invertir, facilitando un enfoque más personalizado y eficaz.

Entre los proyectos que se podrán financiar se incluyen campañas contra el consumo de alcohol y drogas, talleres sobre hábitos de vida saludables y actividades educativas en salud mental y sexualidad, con el fin de anticipar problemas y ofrecer apoyo efectivo a los jóvenes de cada localidad.