El Consell, IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi presentan el documental Navis Romana sobre el pecio de Ses Fontanelles

Presentación de Navis Romana: un documental sobre el proyecto de extracción y conservación del pecio de Ses Fontanelles - CONSELL DE MALLORCA

La primera parte de la serie se estrena este viernes, 24 de octubre, dentro del Evolution Mallorca International Film Festival

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi han presentado el documental Navis Romana, sobre el proyecto de extracción y conservación del pecio de Ses Fontanelles.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado de la presentación este lunes, junto a IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi, de Navis Romana, un documental sobre el proyecto de extracción y conservación del pecio de Ses Fontanelles que la institución insular lleva desarrollando desde hace años.

La primera parte de la serie se estrenará este viernes, 24 de octubre, a las 18.00 horas, en el CaixaForum de Palma, en el marco del Evolution Mallorca International Film Festival. Las entradas ya están agotadas.

Esta miniserie documental es una producción audiovisual que narra uno de los acontecimientos más destacados de la arqueología subacuática en Mallorca: el descubrimiento fortuito de un pecio romano en perfecto estado de conservación, con su carga intacta, a pocos metros de la playa de Palma.

La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha afirmado que "este proyecto, liderado por la institución insular, con la colaboración de las universidades de Baleares, Barcelona y Cádiz, pretende recuperar los valores científicos del barco de Ses Fontanelles".

"Ahora, con esta miniserie de divulgación científica creada para televisión y plataforma, coproducida por la Televisión Autonómica de Baleares (IB3), el Consell, CaixaForum+ y Salom Estudi, el proyecto podrá darse a conocer a la ciudadanía de una forma muy atractiva", ha explicado Roca.

"Navis Romana es un ejemplo de cómo la ciencia, la cultura y la comunicación audiovisual pueden unir esfuerzos para dar a conocer nuestro patrimonio más oculto, el que permanece bajo el mar desde hace siglos, y hacer partícipe a toda la sociedad", ha añadido Roca.

El director de la producción audiovisual Navis Romana, Pere Salom, ha detallado que la miniserie está compuesta por dos episodios de 52 minutos cada uno, grabados en Mallorca, Barcelona, Cádiz y Cartagena.

Salom ha explicado que "este es el resultado de 15 meses de seguimiento audiovisual del proceso de excavación, investigación científica y entrevistas al equipo investigador responsable del proyecto".

Salom ha destacado que "se podrán ver imágenes subacuáticas espectaculares, que muestran momentos únicos como el descubrimiento de la nave o la extracción de las primeras ánforas", por lo que ha invitado al espectador "a sumergirse en uno de los hallazgos más excepcionales del patrimonio arqueológico marítimo de Baleares".

Por su parte, la gestora de planificación y contenidos del centro CaixaForum de Palma, Noemí Vallespir, ha informado que el primer episodio de Navis Romana también se estrenará en la plataforma audiovisual gratuita CaixaForum+ el 24 de octubre, coincidiendo con la presentación del proyecto. De esta serie documental, que cuenta con la coproducción de CaixaForum+, destaca cómo, a partir de un hallazgo excepcional, es capaz de acercar la arqueología subacuática al público general, una disciplina poco conocida pero imprescindible para la recuperación y conservación del patrimonio cultural, que ayuda a comprender mejor el pasado y permite acceder a una memoria que ha permanecido oculta durante siglos.

También ha asistido a la presentación la gerente del Evolution Mallorca International Film Festival, Maria Calafat, quien ha destacado que "el festival se complace en poder integrar este proyecto documental en su competición oficial, como ejemplo de la gran calidad de las obras audiovisuales producidas en Baleares".

EL PECIO DE SES FONTANELLES

El pecio de Ses Fontanelles fue descubierto en 2019, cuando un vecino de la zona que buceaba avisó al Consell del hallazgo. Se encuentra a 65 metros de la costa y a 2,5 metros de profundidad. En 2022 se extrajeron algunos materiales que se encontraban en su interior: ánforas con aceite, salsas de pescado y vino. Ahora, la investigación ha concluido que el barco procedía de Cartagena y que naufragó en el siglo IV d.C.

Según los expertos, el estado de la madera es excepcional, al igual que el de la carga: las ánforas. De hecho, estas ánforas, de tipología diversa, presentan inscripciones pintadas que ya han sido catalogadas como las más importantes del Mediterráneo, ya que informan sobre el contenido de los envases. Por todos estos motivos, se considera un hallazgo de gran relevancia que sitúa a Mallorca como un referente arqueológico a nivel mundial.