El Consell de Ibiza compra la torre de defensa de Portinatx

Archivo - Torre de Portinatx, Ibiza - CONSELL DE IBIZA - Archivo

IBIZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha formalizado ante de notario la compra de la torre de defensa de Portinatx, un Bien de Interés Cultural (BIC) que pasa a ser de titularidad pública.

Según ha informado la institución en un comunicado, la compra se ha realizado mediante el ejercicio de derecho al tanteo previsto en la legislación de patrimonio histórico y cuenta con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La compra de la torre de Portinatx, con un importe total de 700.000 euros, ha sido posible gracias a una aportación de 425.000 euros procedentes del impuesto turístico y el resto se financia con recursos propios del Consell.

Con la operación, la institución insular garantiza la conservación, la protección y la futura puesta en valor de uno de los elementos defensivos más emblemáticos del litoral norte de Ibiza.

La torre de Portinatx es una construcción del siglo XVIII, finalizada en 1763, que forma parte del sistema histórico de torres de vigilancia de la costa de les Pitiusas.

Aunque se conserva en un estado estructural relativamente bueno, la torre acumulaba décadas de falta de mantenimiento, lo que hacía imprescindible una intervención pública.

Con la compra, el Consell podrá impulsar actuaciones de restauración, rehabilitación y adecuación para hacer posible la apertura del elemento para la ciudadanía y su integración en las rutas patrimoniales y culturales de Ibiza.

La consellera insular de Educación, Cultura y Patrimonio, Sara Ramon, ha destacado que se cierra así un capítulo abierto desde hace tiempo y se asegura que la torre de Portinatx queda definitivamente protegida como patrimonio publico.