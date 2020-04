El Consell de Ibiza expresa su "preocupación" tras conocer que países emisores recomiendan no viajar al país este año

IBIZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, ha reconocido la "preocupación" existente después de que países como Alemania hayan recomendado a sus ciudadanos no viajar fuera del país este año.

"Que los principales emisores hacia las Islas hablen con sus ciudadanos y les digan que no viajen a destinos como España es motivo de mucha preocupación. También Italia está promoviendo mucho el destino doméstico y obviamente no es una buena noticia", ha manifestado Costa en declaraciones a Europa Press.

Para contrarrestar las consecuencias de estas recomendaciones formuladas en países como Alemania, el director insular ha reconocido que "a nivel de Consell es complicado actuar" y, así, habría que involucrar al Govern o al Gobierno central con campañas promocionales, entre otras cosas.

Costa ha lamentado la "incertidumbre" que existe en relación al futuro turístico y ha recordado que siguen reclamando test masivos para conocer hasta dónde llega la pandemia en la Isla. "No sé cómo se podrá desescalar si no se llega a saber el número exacto de los que están afectados", ha añadido. "Es muy preocupante que distintos países nos miren como un lugar que no es seguro", ha reiterado el director insular.

Desde el Consell han lamentado que la crisis económica que provocará el coronavirus "será peor" y ve "normal que los países apuesten por el turismo interior y también es lo que hacen las Comunidades Autónomas".

Ante esta situación, han pedido que el Gobierno apruebe ayudas o bonificaciones en los billetes de avión o barco para quienes quieran viajar a las Islas.

El Consell de Ibiza ha anunciado también que trabajan en una campaña promocional, primero entre islas, después a nivel nacional y por último, internacional. Según ha expresado Costa, será una campaña "a corto, medio y largo plazo, y será flexible y que pueda ser fácil de orientar dependiendo del mercado que se vaya abriendo en cada momento".