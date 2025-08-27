El Consell de Ibiza impugna ante la UE el nombre del nuevo musical de Nacho Cano

Archivo - El músico Nacho Cano, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha impugnado ante la Unión Europea (UE) el nombre del nuevo musical que el exmiembro del grupo musical Mecano Nacho Cano presentará próximamente en Madrid.

La institución insular, según adelantó 'El Periódico de Ibiza y Formentera' y ha confirmado Europa Press, ha presentado una acción para reclamar la nulidad de las marcas 'Ibiza Paradise' e 'Ibiza Paradise by Nacho Cano'.

El Consell de Ibiza ha encargado estas actuaciones a Consulpi, una empresa de Barcelona especializada en asesoramiento sobre patentes, marcas y propiedad industrial en el ámbito nacional e internacional.

Aunque ya se ha pedido la nulidad de las dos marcas con las que Cano promociona su próximo musical, la UE todavía no ha resuelto la cuestión, según han indicado desde la institución insular.

El Consell ha asegurado que esta acción va en la línea habitual que llevan a cabo contra todas las marcas que llevan Ibiza como nombre, que siempre son objeto de impugnaciones.

A las dos nulidades pedidas a la UE se le suman otras cuatro que se han presentado a lo largo del año contra marcas españolas como 'Godbless Ibiza', 'Moshka Ibiza', 'Thicc. The Ibiza Clothing Company' o 'Ibiza Fashion TV'.

EL NUEVO ESPECTÁCULO DE CANO

El nuevo espectáculo de Nacho Cano en Madrid, que se llevará a cabo a partir del 12 de septiembre en Cines Callao, se promociona como una experiencia "cuidadosamente diseñada" para evocar el espíritu libre y la esencia de la Ibiza de los años 70.

Con cena en vivo y dos horas de duración, este espectáculo inmersivo que fusiona gastronomía, arte, música en vivo y tecnología busca rendir homenaje a la esencia de la cultura hippie ibicenca.

El show se promociona como "un viaje sensorial que combina baile, artes visuales y una selección musical que recorre desde los años 70 hasta la actualidad "celebrando los valores de paz, amor y libertad".

También como "una experiencia sensorial única" en la que cada función transporta al público "a un universo envolvente donde convergen historia, música, baile y una atmósfera vibrante".