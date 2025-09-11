El Consell inaugura una exposición para conmemorar los 50 años de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado la exposición 'Essència, 50 anys d'història del ball i la música tradicional a Mallorca' en La Misericòrdia, una muestra que conmemora los 50 años de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca (Emidm).

La exposición, según ha informado la institución insular en una nota de prensa, se podrá visitar del 10 de septiembre al 21 de noviembre, en las salas anexas al patio de les Dones del Centro Cultural.

La inauguración de la muestra se enmarca dentro de los actos culturales organizados por el Consell de Mallorca con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca y quiere rendir homenaje a la trayectoria y contribución de una institución que "ha dejado una gran huella en la cultura tradicional de la isla".

Al acto de inauguración este miércoles han asistido el presidente insular, Llorenç Galmés; la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el director insular de Cultura, Guillem Ginard, y la presidenta honoraria de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca, Aina Enseñat.

El presidente del Consell de Mallorca ha destacado el "papel clave" de la institución musical en la preservación y proyección de la cultura tradicional de la isla. "La Escuela de Música y Danzas de Mallorca es un referente cultural que ha sabido mantener viva nuestra identidad, y ha sabido transmitirla con rigor, pasión y compromiso a generaciones y generaciones de mallorquines", ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado que la Diada de Mallorca es "el momento idóneo" para reconocer entidades como esta que, ha agregado, "han contribuido de manera decisiva" a fortalecer las raíces culturales de la isla. La Escuela de Música y Danzas de Mallorca, ha concluido, "es, sin duda, una de las más destacadas".

La exposición se organiza en un recorrido con diferentes módulos que presentan la historia de la escuela, desde su creación hasta su contribución al patrimonio cultural inmaterial de Mallorca.

Desde el Consell han destacado una parte importante de la muestra, que refleja su relación y presencia en el cine, en los medios de comunicación audiovisuales y escritos, así como los módulos que muestran la vinculación de la escuela con el Festival Mundial de Danses Folklòriques, los 15 años de ciclos de conferencias de cultura tradicional y las nuevas apuestas de la institución musical para acercar a los niños a la cultura tradicional de Mallorca.

Durante el tiempo en que la muestra permanecerá abierta al público, hasta el 21 de noviembre, también se celebrarán actividades complementarias, como conferencias, mesas redondas, conciertos acústicos y presentaciones de libros.

El acto inaugural ha culminado con un baile abierto al público, con xeremiers en el patio de les Dones de la Misericòrdia.