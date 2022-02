El Consell se incorpora al Consorcio de Transportes de Mallorca

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca aprobará este jueves la incorporación de la institución al Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), un "primer paso" para que la administración insular "se implique más directamente en la gestión de la movilidad de la isla".

Así lo ha indicado el Consell este miércoles en una nota de prensa en la que puntualiza que el traspaso de competencias de transporte terrestres queda fuera del ámbito competencial del Consorcio. El plazo de vigencia de este convenio de adhesión será de cuatro años y se podrá prorrogar, mediante acuerdo expreso de las partes.

El Consell ha valorado este paso por la importancia de "la colaboración interinstitucional en la gestión de la red de transporte público, con el fin de impulsar un cambio decidido y valiente hacia un modelo de movilidad que reduzca el peso de los viajes en transporte privado, y sustituirlos, poco a poco, por el transporte público, a pie o en bicicleta".

El conseller insular de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, ha valorado la adhesión al Consorcio para que "el Consell empiece a tener voz y voto en las políticas de movilidad y transporte público" de la isla.

"No tenía sentido que el Consell de Mallorca no pudiera participar nunca en estas cuestiones de forma directa, al igual que tampoco tendría sentido quedarse aquí y conformarse con este primer paso. Para nosotros, no es sino la primera parte de un camino que debe acabar concluyendo con el traspaso efectivo de competencias en movilidad y transporte público", ha añadido.

Desde el Consell han insistido en que su objetivo es "que la ciudadanía pueda recibir una oferta integrada de transporte, tanto de infraestructuras como de servicios, frente a la dispersión de los poderes de decisión que corresponden a las distintas autoridades de transporte dentro de Mallorca".

Sevillano ha agradecido al Govern "la buena voluntad" para conseguir este acuerdo, y le ha animado a "acordar ya un calendario para iniciar el futuro traspaso efectivo de competencias".

"Imaginen todo lo que podría hacer el Departamento de Movilidad e Infraestructuras si tuviéramos además la competencia ferroviaria y de transporte público: podríamos dotar a nuestras políticas y actuaciones de mucha más coherencia e interconexión, así como fomentar otras prioridades más allá de las carreteras", ha apuntado el conseller insular.

El Consell ha recordado que la mayoría de los desplazamientos terrestres se llevan a cabo por carreteras de su titularidad, y que es la institución que promueve la planificación y gestión global de las políticas de movilidad que afectan a la red viaria de la isla.

El Consell de Mallorca se ha comprometido a realizar campañas de difusión y promoción del uso del transporte público, y a cubrir el coste derivado de estas promociones a través de la Fundació Mallorca Turisme, que quiere realizar estas campañas informativas en los principales mercados y países emisores de turismo.