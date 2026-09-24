El Consell incorpora al TSJIB y al Colegio de Abogados a la mesa para abordar la prostitución en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha incorporado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares y al Colegio de Abogados de las Islas a la segunda mesa de coordinación para abordar la prostitución en Mallorca, que se ha celebrado este jueves en conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños.

La institución insular ha explicado en un comunicado que la reunión ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado durante los últimos meses y avanzar en las líneas de actuación para mejorar la atención a las mujeres en contextos de prostitución.

En el encuentro han participado también representantes de la Cruz Roja, Casal Petit, Médicos del Mundo, la Policía Nacional, la Fiscalía, IB-Salut, IBDona, la Universitat de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y la Felib, junto con representantes del Consell.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que "cada nueva incorporación es importante porque permite sumar conocimiento y experiencia", a lo que ha añadido que existe una realidad compleja que hasta ahora no había contado en el Consell con un espacio específico de trabajo y coordinación.

Desde que el Consell constituyó por primera vez esta mesa en 2025, se ha creado también una mesa técnica y se ha establecido un trabajo periódico con las entidades especializadas para avanzar en las diferentes líneas de actuación.

Este trabajo, detalla el comunicado, ha permitido dar pasos concretos en la coordinación entre las entidades, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Guardia Civil para establecer criterios comunes en la elaboración de informes de vulnerabilidad y crear un canal de comunicación con IBSalut para abordar las incidencias que puedan producirse en el acceso de estas mujeres al sistema público de salud.

Fuster ha agradecido la implicación de las entidades sociales, "que conocen de primera mano esta realidad", así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del conjunto de instituciones que forman parte de la mesa y ha remarcado que el diálogo, la coordinación y el apoyo a quienes trabajan directamente sobre el terreno "son fundamentales para poder llegar a estas mujeres y atender sus necesidades".

La mesa también acerca las administraciones a las entidades del tercer sector que trabajan directamente sobre el terreno con mujeres en contextos de prostitución, con el objetivo de generar un espacio estable de diálogo en el que puedan trasladar las necesidades que detectan, las dificultades que encuentran y aportar información sobre una realidad "compleja y cambiante".

En este sentido, el Consell mantiene que la puesta en común de esta información y de la experiencia de los diferentes organismos permitirá conocer mejor la realidad de la prostitución como manifestación de violencia machista en Mallorca y trabajar de forma coordinada en la detección de necesidades y posibles respuestas.