El Consell de Mallorca abre una nueva línea de inspección de motocicletas en la ITV de So n'Oms

Visita del conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, a la ITV de So n'Oms. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha este jueves una nueva línea de inspección de motocicletas en la ITV del Polígono de So n'Oms, con la que espera aumentar la cifra de inspecciones en unas 600 más al mes.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha visitado este jueves esta herramienta con la que el Consell pretende "descongestionar" las citas, ya que aumentará hasta un 20 por ciento las revisiones de estos vehículos en Mallorca.

En una nota de prensa, la institución insular ha indicado que el parque de motos que hay actualmente en la isla llega a las 100.000 unidades y se ha incrementado durante los últimos años.

Al mismo tiempo, el Consell de Mallorca abrirá las estaciones de ITV los sábados desde las 08.00 horas hasta las 14.00 horas con el objetivo de reducir las listas de espera, ya que se espera que esta medida implique un aumento de 4.000 inspecciones más.

La apertura matinal de las ITV comenzará este mismo sábado, 6 de septiembre, y seguirá los días 13, 20 y 27, por lo que se espera hacer unas 1.000 inspecciones diarias.

El conseller ha explicado que se trabaja para abrir la ITV de Campos y que podría estar operativa entre finales de año o principios de 2026. Este hecho ayudaría a disminuir la saturación de la estación de Manacor que es la que tiene más lista de espera.

El aumento de horas disponibles ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Consell de Mallorca y el comité de empresa de la ITV. Así, se ha pactado que haya plantilla voluntaria para hacer las inspecciones los sábados, puesto que el número de trabajadores que se han ofrecido garantiza que se puedan alcanzar las 4.000 inspecciones a final de mes. Todas las personas interesadas ya pueden pedir cita a través de la web de la ITV de Mallorca.

De hecho, el Consell de Mallorca ha recalcado que ha conseguido "reducir las listas de espera" de la ITV, ya que ahora mismo se puede encontrar una cita en un plazo de entre 15 días y un mes y medio pero se pretende disminuirlo aún más.

Como ya explicó el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en 2023 las listas se alargaban hasta cinco meses y, ahora mismo, en las ITV de Calvià, Palma II --polígono de So n'Oms-- y de Palma I --polígono de Son Castelló-- hay horas disponibles para este septiembre. Con respecto a los centros de Inca y Manacor, las citas son para el mes de octubre y noviembre.