El Consell de Mallorca y AECC Baleares firman un acuerdo para ampliar el programa de ejercicio de pacientes con cáncer

Pacientes oncológicos participan en uno de los programas de ejercicios del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Baleares han firmado este viernes un convenio de colaboración para ampliar la prescripción de actividad física de pacientes oncológicos.

Se trata de un acuerdo entre la Unidad de la Actividad Física y la Salud de la institución insular y AECC Baleares, que trata de hacer que el Programa de Ejercicio Físico Oncológico que, desde noviembre de 2025, se desarrolla también en las instalaciones del Polideportivo Sant Ferran pueda llegar a más personas.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha indicado que el acto ha contado con la presencia del vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el director insular de Deportes, Toni Prats, el presidente de AECC Baleares, José Reyes, y el representante de Yes with Cancer, Manuel Martínez.

Bestard ha afirmado que el convenio pretende mostrar el "compromiso" del Consell de Mallorca con la estrategia de prescripción de actividad física para diferentes tipologías de pacientes con una finalidad "preventiva o curativa, como es el caso de los pacientes oncológicos".

"Se tiene que avanzar en políticas, modelos y estrategias, para que el deporte sea una terapia de salud pública, igual que ya se hace en otros países o comunidades autónomas, donde los médicos recomiendan hacer deporte como receta", ha alegado.

El Programa de Ejercicio Físico Oncológico tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, mediante ejercicio físico supervisado por especialistas.

Entre sus beneficios se encuentran la mejora de la capacidad cardiovascular, que durante la quimioterapia y la radioterapia puede reducirse mucho; el mantenimiento de una postura corporal correcta, que puede haber sufrido cambios durante el tratamiento; la prevención de recaídas y otras enfermedades como la osteoporosis o enfermedades cardiovasculares; o recuperar los niveles de fuerza iniciales.

Para solicitar este servicio tendrán que contactar, directamente o a través de Yes With Cancer, con la trabajadora social de la asociación, Yanina Paglioni, mediante el teléfono de Infocáncer o con la dirección electrónica.