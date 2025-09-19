El Consell de Mallorca apoya la coproducción mallorquina preseleccionada para los Oscar

Fundación Turismo Responsable de mallorca con la coproductora mallorquina - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca apoya la coproducción mallorquina preseleccionada para la próxima edición de los premios Oscar 2026, 'Soñando con leones', película dirigida por Paulo Marinou-Blanco y el productor mallorquín Luis Ortas.

Según ha informado en un comunicado la institución insular, la película narra la historia de Gilda, una mujer con cáncer de médula espinal que, tras varios intentos de suicidio, busca ayuda en una empresa clandestina que organiza charlas sobre la eutanasia a personas en fase terminal. En una de las reuniones conoce a Amadeu, quien acude al lugar por motivos parecidos.

El equipo rodó en verano de 2023 en diferentes escenarios mallorquines como Palma, Valldemossa, Estellencs o Fornalutx. En el largometraje también estaca la actriz mallorquina Assun Planas.

La película recibió 100.000 euros de la subvención a coproducciones minoritarias que la Fundación Turismo Responsable de Mallorca publicó en 2023 a través de la Mallorca Film Commission y que busca apoyar el talento mallorquín.

Esta película fue uno de los cinco proyectos seleccionados para participar en el festival Tallin Black Goes tono Cannes celebrado en mayo. Su presentación nacional ha sido este verano en el Atlàntida Mallorca Film Fest, donde se llevó el premio al mejor largometraje a la sección Talento Balear.