El Consell de Mallorca aprobará un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo

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PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca dará luz verde a su propio conjunto de medidas para aminorar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo, después de las ya anunciadas por el Govern por valor de cerca de 161 millones de euros.

Así lo ha avanzado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General de la institución insular, iniciado este lunes.

De esta manera, ha aseverado que estas ayudas se aprobarán "lo más pronto posible", con el que ha tratado de mandar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" a los mallorquines ante los efectos de la guerra.

Galmés ha subrayado que este plan será una primera actuación del Consell para "proteger a las familias, empresas y sectores productivos" de la isla por la escalada de precios.

Sobre el conflicto bélico, ha expresado su "rechazo" y ha deseado su finalización con una "resolución rápida", ya que una guerra "siempre es sinónimo de muerte y destrucción".