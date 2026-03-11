El Consell de Mallorca aprueba la convocatoria de la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) ha aprobado la convocatoria de la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional, en cumplimiento del decreto aprobado por el Govern.

Esta convocatoria, según ha indicado en un comunicado la institución insular, no supone en ningún caso la creación de nuevas plazas turísticas, puesto que la integran exclusivamente las bajas producidas en la última convocatoria y las registradas durante los últimos meses. El objetivo es reactivar el sistema de rotación de plazas previsto por la legislación turística vigente.

La principal novedad es la incorporación de un nuevo sistema de adjudicación que garantice los principios de seguridad jurídica, igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia.

Por este motivo, se ha establecido un sistema de asignación de un número de orden de tramitación y adjudicación mediante un sorteo público ante fedatario, que en este caso será el secretario general del Consell de Mallorca o la persona que lo sustituya.

Este sorteo será público y, para reforzar la transparencia del proceso, se retransmitirá a través de los canales institucionales del Consell de Mallorca.

MEDIDA EXCEPCIONAL

Otra de las novedades es la creación de una lista de espera con una vigencia de seis meses. Durante este periodo se podrán adjudicar las plazas que se incorporen a la bolsa temporal a consecuencia de bajas.

El número de plazas que se puedan añadir a las inicialmente disponibles es incierto, puesto que dependerá de las bajas efectivas que se registren durante este plazo.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado que esta medida excepcional responde a la necesidad de desbloquear una situación anómala que mantenía parado el sistema de rotación de plazas establecido por la normativa turística vigente.

Ginard ha añadido que ante la llegada de la temporada turística esta convocatoria permite evitar que las plazas queden inmovilizadas dentro de la bolsa y garantiza que la oferta de alquiler vacacional reglado y legal pueda funcionar con normalidad.

Con esta decisión, el Consell de Mallorca, han subrayado, asegura la rotación, la estabilización y la contención de la oferta, puesto que no se crea ninguna plaza nueva, sino que se dinamizan las que ya forman parte del mercado de alquiler vacacional de la isla.

Paralelamente, el Departamento de Turismo trabaja con la Federación Hotelera de Mallorca para determinar el sistema de adjudicación de las plazas de alojamiento turístico que también se encuentran en su bolsa temporal.