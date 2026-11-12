El Consell de Mallorca aprueba el expediente de expropiación del castillo de Alaró

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (centro), y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (centro-derecha), en las inmediaciones del castillo de Alaró. - AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo ejecutivo del Consell de Mallorca ha aprobado el expediente de expropiación del castillo de Alaró después de realizar trabajos técnicos y patrimoniales, amparado por la Ley 4/2025 del Govern, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo.

El expediente afecta a una superficie de 201.347 metros cuadrados e incluye elementos patrimoniales como las murallas, los seis aljibes, las acequias, los silos y los yacimientos arqueológicos. Se quedan al margen el oratorio y las edificaciones adyacentes porque su titularidad pertenece la Obispado de Mallorca, así como el camino público de acceso.

Con la aprobación del expediente se abre ahora un período de información pública de 20 días hábiles para que la presentación de alegaciones. Una vez examinadas y resueltas, se podrá continuar con los trámites para la aprobación definitiva y la ocupación de los terrenos.

El Ayuntamiento de Alaró ha celebrado este jueves la decisión del Consell de Mallorca al considerar que representa un "paso decisivo" para garantizar la protección y conservación de la antigua fortificación.

Según el Consistorio, la expropiación ha sido una reivindicación desde hace más de siete años en los que la administración local ha buscado soluciones para preservar el monumento.

El acuerdo de expropiación reconoce, según ha señalado el Ayuntamiento, la labor de las entidades que han reclamado la mejora, conservación y recuperación del castillo.

En esta línea, la institución municipal ha recordado la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell. En enero de 2025, ambas administraciones formalizaron un convenio y, en julio del año pasado, comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas en el recinto. Estas actuaciones han permitido estudiar las estructuras, documentar hallazgos y profundizar en el conocimiento histórico del castillo.

Las excavaciones y los estudios de diagnóstico se siguen desarrollando entre ambas instituciones y constituyen un paso previo para preparar las futuras intervenciones.

Cuando la finca sea de titularidad pública, una de las prioridades será promover un proyecto de consolidación y restauración de las murallas y del resto de elementos patrimoniales.

El alcalde del municipio, Llorenç Perelló, ha valorado "la perseverancia de todas las entidades y personas que han mantenido viva" la reivindicación sobre el castillo de Alaró. En este sentido, ha destacado que la conservación del monumento es "un sentimiento de pueblo y una responsabilidad compartida".

El Ayuntamiento ha lamentado la "falta de actuación" del Estado, que, pese a que "en teoría" será titular de una parte de la finca, "no ha dado los pasos necesarios ni siquiera para delimitar y deslindar sobre el terreno la parte que le correspondería".