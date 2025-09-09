El Consell de Mallorca aumenta un 60% la oferta de la actividad de 'Una nit en la Serra'

Cartel de la actividad 'Una nit en la Serra'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha incrementado en un 60% la oferta de la actividad educativa 'Una nit en la Serra', a través de la cual los alumnos de primaria pueden pasar una noche en el refugio de Galatzó (Calvià).

En total, según ha indicado la institución insular en un comunicado, este curso 2025-2026 se ofrecerán un total de 34 actividades dirigidas a centros de educación primaria, 13 más que el año anterior.

Este martes se han abierto las inscripciones para esta actividad organizada por las unidades de Educación Ambiental y de Refugios, para que el alumnado de las escuelas de primaria que lo soliciten puedan dormir gratuitamente una noche en el refugio de Galatzó.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que el aumento del número de centros escolares que podrán participar este curso "permitirá que más niños puedan disfrutar de una actividad que fomenta los valores medioambientales y transmite la necesidad de respetar nuestro entorno natural".

La iniciativa arrancará el 9 de octubre, con una oferta de 32 actividades para todo el curso escolar, organizadas por clases con una capacidad para 50 personas.

En este sentido, Bestard ha avanzado que, a partir de enero, se ampliará este programa con una oferta de actividades más completa "para que los niños que participen, además de estar en contacto directo con la naturaleza, puedan realizar diversas actividades deportivas".

UN CONCURSO DE DIBUJO

Como novedad, este año se incluye un concurso de dibujo para todos los alumnos que participen en 'Una nit a la Serra', que tratará sobre el la 'pedra en sec' y cuyo ganador podrá disfrutar de una estancia gratuita en cualquier refugio del Consell de Mallorca con su familia.

La actividad es gratuita e incluye el transporte, la estancia y manutención en el refugio de Galatzó y la actividad guiada 'Els oficis de la Serra'.

El curso pasado se realizaron un total de 21 actividades, en las que participaron 1.031 alumnos, una cifra que este año se prevé que sea más alta.