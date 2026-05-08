El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Muro dan el primer paso para integrar la residencia municipal en el IMAS - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Muro han dado el primer paso para integrar la residencia de personas mayores municipal en la red del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Ambas instituciones han firmado este viernes el acuerdo para la constitución de la comisión bilateral que tendrá que estudiar e impulsar el traspaso de la gestión del centro residencial.

Esta firma da continuidad al acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno del Consell de Mallorca del 9 de abril que autorizó la creación de la comisión de estudio como primer paso para integrar el centro dentro de la red insular pública de atención a la dependencia.

La comisión bilateral iniciará ahora sus trabajos con la definición de su funcionamiento interno y la constitución de los diferentes grupos de trabajo, ha informado la institución insular en un comunicado.

En ella se abordarán cuestiones como la situación del personal, las personas usuarias y los aspectos técnicos del traspaso con el objetivo de garantizar una integración "ordenada y eficiente" del centro.

"Este acuerdo es una pasa importando para avanzar en la consolidación de una red pública de servicios sociales más fuerte, más cohesionada y con garantías de equidad para toda la gente mayor de Mallorca", ha subrayado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha considerado que la comisión permitirá "avanzar hacia la integración del centro dentro del sistema público, con el objetivo de garantizar una atención estable, homogénea y centrada en las personas usuarias y sus familias".

Por su parte, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha expresado su satisfacción por la formalización de un medida que ha vaticinado que será "importante para asegurar la continuidad y la mejora del servicio" de la residencia.