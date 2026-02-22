El Consell de Mallorca y Es Baluard presentan en Eivissa dos exposiciones del programa Biennal B - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, en colaboración con Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma, ha participado en la presentación en Eivissa de Biennal B, con la inauguración de dos exposiciones.

Según ha destacado la institución insular, ambas muestras sitúan el arte contemporáneo como una herramienta clave para reflexionar sobre el territorio, el paisaje y la sostenibilidad en Baleares.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha destacado durante el acto que Biennal B es una apuesta estratégica para proyectar la cultura mallorquina y balear más allá de la isla, estableciendo puentes entre territorios hermanos a través del arte contemporáneo.

"Desde el Consell impulsamos iniciativas que conectan cultura, medio ambiente e identidad, con la voluntad de generar pensamiento crítico y colaboración institucional en todo el archipiélago", ha remarcado.

Las muestras, comisariadas por Pilar Rubí, se han inaugurado en espacios emblemáticos de Sant Antoni de Portmany. La exposición 'Mapa de textures', con obras de Alberto Baraya, Adrián Martínez, Vítor Mejuto, Rosell Meseguer e Isabel Servera, se ha abierto al público en el Espai Cultural Sa Punta des Molí, mientras que 'Pedrada' de Marijo Ribas, en el Far de Ses Coves Blanques.

Sobre 'Mapa de textures', han destacado que se trata de una muestra colectiva que propone un recorrido por la textura como elemento físico, simbólico y cultural, a través de instalaciones, pinturas, vídeos y obras textiles.

El proyecto dialoga con saberes materiales y prácticas artísticas vinculadas al Mediterráneo, poniendo el foco en la memoria, la sostenibilidad y la cultura contemporánea. La presentación en Sa Punta des Molí refuerza el vínculo entre historia, lugar y creación artística.

Por otro lado, 'Pedrada' parte de una investigación sobre el expolio geológico asociado al turismo en Menorca, a partir de arena y piedras requisadas en los controles aeroportuarios.

A través de esculturas textiles creadas con ropa reciclada -en colaboración con Càritas Menorca y el proyecto sociolaboral Mestral-, la artista conecta esta problemática con la gestión global de los residuos y las consecuencias ambientales del consumo masivo.

La muestra incorpora una pieza sonora de Joana Gomila y Laia Vallès, que aporta una dimensión poética y política al conjunto.