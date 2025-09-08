El Consell de Mallorca celebrará la II Feria de la Caza y del Mundo Rural el 13 y 14 de septiembre

Presentación de la II edición de la Feria de la Caza y del Mundo Rural en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado la segunda edición de la Feria de la Caza y del Mundo Rural 2025, que se celebrará en el Hipódromo de Son Pardo y se prolongará durante todo el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

El evento, que combina caza, medio ambiente y mundo rural y realza las tradiciones de la isla, contará con una amplia oferta de expositores, animales y nuevas actividades para toda la familia.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha explicado que a la presentación de la feria han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

También han participado el director insular de Caza, Sebastià Perelló, el director insular de Deportes, Toni Prats, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

El acto de presentación del evento ha estado ambientado con una muestra de animales, con presencia de caballos y carruajes, y ha contado con la presencia del chef Koldo Royo y el cazador, tirador y escritor de reconocido prestigio del mundo de la caza y el tiro Javier Sagrera Azpillaga.

El presidente del Consell de Mallorca ha afirmado que la caza representa una "tradición viva y un vínculo con el mundo rural". Es por ello, que esta feria quiere ser "un espacio para preservar, poner en valor esta tradición y fomentar el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad", ha alegado.

Por su parte, Bestard ha destacado la "gran tradición" que representa la caza en Mallorca, una actividad que "fomenta el contacto directo con el mundo rural" y que está representada en esta feria que ha deseado que sea un "punto de encuentro para todos los mallorquines que estiman su cultura, la naturaleza y el mundo cinegético".

"El evento se celebró el año pasado por primera vez y tuvo una gran acogida de público y este año se espera superar la cifra de visitantes", ha afirmado Bestard.

El representante insular ha agradecido la participación de las numerosas entidades relacionadas con el sector cinegético y el campo que se suman a la feria y ha animado a todos los mallorquines a acercarse hasta la feria, donde "podrán disfrutar de un amplio programa de actividades".

El programa de este año cuenta con una amplia oferta de exposiciones de animales, aves, caballos y diversidad de especies de ganado autóctono.

En ese sentido, el Consell ha resaltado la muestra de ejemplares de 'boc balear' que será una de las protagonistas, un ejemplar al que en esta edición se le quiere rendir un homenaje, cuando se cumplen los 25 años del inicio del proceso de homologación como especie protegida única en el mundo, con el objetivo de "proteger estos animales y contribuir a favorecer su supervivencia y conservación". De este modo, han explicado que habrá presencia de 'bocs' puros --variedad caprina ancestral-- en un cercado de la feria.

La feria se inaugurará el sábado a las 10.00 horas de la mañana con una suelta de palomas mensajeras y se prolongará hasta el domingo a las 20.00 horas. Durante todo el fin de semana habrá exhibiciones de animales, concursos, talleres, carreras, 'stands' con producto local y artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza. Tampoco faltarán las demostraciones de perros pastores, de caza con perros galgos y carreras de caballos, entre otras actividades.

Además, los visitantes podrán asistir a un espectáculo de cocina en directo --'show cooking'--, tanto el sábado como el domingo a las 12.00 horas, con la preparación de recetas tradicionales de caza por parte de los chefs Jordi Cantó --Estrella Michelín-- y Koldo Royo.

El sábado por la noche, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el momento más emotivo con el reconocimiento a personas relevantes sector cinegético y el mundo rural de Mallorca, seguido de la proyección de fotografías de temática de caza y la entrega de premios del concurso fotográfico.

La primera jornada de la feria concluirá con dos de las novedades de esta edición, como es un concierto del duo Marga Pocoví y Biel Tous, y la actuación del humorista y divulgador científico Xavi Canyelles.

El domingo arrancará con una exhibición de carreras de caballos a las 09.30 horas. A lo largo del día se podrá disfrutar de otras actividades como una demostración de enseres y herramientas del campo, un taller de 'tir amb fona', simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores.

Durante todo el fin de semana, la oferta se completa con diversos espacios de entretenimiento que incluyen una amplia zona deportiva para niños, paseos con ponis y diligencia tirada por caballos y juegos infantiles con castillo hinchable, escalada y pintura.