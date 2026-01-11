El Consell de Mallorca cierra un 2025 "histórico" para el trote: más inversiones, más carreras y refuerzo del sector

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cerrado un 2025 que ha calificado de "histórico" para el trote, con más inversiones, más carreras y un refuerzo sin precedentes del sector.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que hace un balance muy positivo del 2025 en cuanto al mundo del trote, ya que éste ha sido un ejercicio marcado por el aumento del presupuesto, la mejora de las infraestructuras, la ampliación del calendario de carreras y una elevada respuesta de la afición a los hipódromos de Son Pardo y Manacor.

Uno de los ejes clave del 2025 ha sido el incremento de la aportación a la Federació Balear de Trot, que ha llegado a los 1,25 millones de euros. Este aumento ha hecho posible ampliar el número de carreras subvencionadas en el hipódromo de Son Pardo, que ha pasado de 238 a 252 competiciones anuales, mientras que Manacor ha pasado de 395 a 408 carreras, consolidándose cómo uno de los espacios esenciales del trote en la isla. De cara al 2026, se prevé que se consolide una tendencia claramente ascendente.

El Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM) ha dispuesto este año de un presupuesto de 4,78 millones de euros, un 18,8 por ciento más que el 2024, hecho que ha permitido impulsar actuaciones estratégicas para reforzar y modernizar uno de los deportes más arraigados a la identidad mallorquina.

Además, se ha mantenido el apoyo a pruebas emblemáticas como el Gran Premi Nacional, el Gran Premi Diada de Mallorca o el Gran Premi del Criador, que han vuelto a reunir a los mejores ejemplares y 'menadors' del panorama balear, con jornadas de alto nivel deportivo y una notable afluencia de público.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que "el trote forma parte del legado cultural y deportivo de la isla, y este balance del 2025 demuestra el compromiso firme de la institución insular para garantizar el futuro del mismo, con más recursos, más carreras y unas instalaciones cada vez más adecuadas tanto para los profesionales como para la afición".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio rural y Deportes, Pedro Bestard, ha remarcado que "el aumento del número de carreras es una muestra clara de la buena salud del trote en Mallorca y del retorno directo de las inversiones que hace el Consell". "Apostar por el trote es apostar por el deporte, pero también por la economía, la tradición y la cohesión social", ha subrayado.

INVERSIONES PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS

Durante el 2025, el capítulo de inversiones ha logrado los 935.000 euros, con actuaciones destacadas cómo, la tramitación del expediente para la rehabilitación de cuadras y altillos en Son Pardo, y varias obras de acondicionamiento, reparación y pintura en los dos recintos.

Este esfuerzo inversor pone las bases para el 2026, año en que está prevista una reforma integral de la pista de competición de Son Pardo, después de 25 años de antigüedad, así como otras actuaciones de modernización que permitirán mejorar la calidad deportiva y la experiencia del público. Así, el IEHM ha aumentado un 85% la partida destinada a inversiones en los hipódromos de Son Pardo y Manacor, hasta 1,7 millones de euros, frente a los 935.000 euros destinados a estas infraestructuras en 2025. De este modo, el capítulo de inversiones registra un crecimiento significativo y están previstas cuatro principales inversiones a realizar el próximo 2026.

UN AÑO MARCADO POR LA TRADICIÓN Y LA PARTICIPACIÓN

El 2025 también ha sido un año de consolidación de las citas institucionales vinculadas al trote, como la celebración del Gran Premi Diada de Mallorca, que ha reforzado el vínculo entre este deporte y las tradiciones propias de la isla. La incorporación de actividades complementarias, como el Gran Premi Infantil o propuestas culturales y musicales, ha contribuido a hacer del trote una fiesta abierta a toda la ciudadanía.

Con este balance, el Consell de Mallorca ha reafirmado su voluntad de continuar apoyando al mundo del trote, consolidando los adelantos logrados durante el 2025 y proyectando un 2026 con nuevos retos, más inversiones y un sector hípico todavía más fuerte y competitivo.