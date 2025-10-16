El Consell de Mallorca concede ayudas a 25 entidades de economía social para modernizar y visibilizar sus comercios

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concedido ayudas a un total de 25 entidades de economía social para inversiones destinadas a modernizar, visibilizar y mejorar la competitividad de sus tiendas físicas.

Según ha resaltado la institución insular, esta cifra representa un aumento del 47 por ciento en el número de beneficiarios en comparación con el año anterior, cuando se concedieron ayudas a 17 entidades.

La convocatoria va destinada a empresas, cooperativas y asociaciones con puntos de venta directa de productos de la isla y asciende a 380.000 euros, un 13 por ciento más que en 2024.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha explicado que el objetivo es potenciar la actividad en los puntos de venta físicos de este tipo de tiendas que promueven la responsabilidad social.

Así, ha agregado, se financian inversiones que permitan modernizar los negocios y ser más competitivos en un mercado cada vez más globalizado y marcado por las ventas digitales.

"Estas cooperativas y entidades o pequeñas empresas disponen de puntos de venta directa con producto de Mallorca, por lo que nos permite reforzar la comercialización y el consumo de producto de proximidad", ha dicho.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Cooperativa Agrícola de Sant Joan, Cooperativa Pagesa de Pollença, Cooperativa de productores de alimentos ecológicos, Cofradía de pescadores de Santanyí, Cofradia de pescadores de Colònia San Jordi y la Fundació Deixalles, entre otras.