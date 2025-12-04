El Consell de Mallorca culmina su viaje a California con un acto sobre las raíces compartidas a través de Junípero Serra

Conferencia 'Mallorca & California. A connection beyond history' del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado la conferencia 'Mallorca & California. A connection beyond history' en San Francisco, culminando así el viaje institucional en conmemoración del décimo aniversario de la canonización del Fray Junípero Serra.

El objetivo, según ha subrayado la institución insular, ha sido recuperar y reformular el legado del padre Serra, además de presentarlo como una figura fundamental de la historia de Mallorca y de Estados Unidos.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha destacado la importancia de "poner en valor un legado compartido que une Mallorca y California desde hace más de dos siglos". "Hoy podemos reinterpretar desde una mirada contemporánea, basada en el respeto, el diálogo y la colaboración entre territorios", ha subrayado.

La conferencia se ha celebrado en The Merchants Exchange Club y ha contado con una introducción a cargo del padre Barbato, que ha contextualizado la figura de Fray Junípero Serra y su relevancia para los Estados Unidos.

A continuación, se ha llevado a cabo una mesa redonda en la que cinco conferenciantes, algunos de California y otros de Mallorca, han compartido diferentes puntos de vista sobre cómo perciben la figura de Juníper Serra y su legado.

El coloquio, moderado por el director de la California Missions Foundation, David Bolton, ha contado con la participación del historiador y descendiente de indígenas Rubén Mendoza; la presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías (Gsbit), Margarita Martínez; la presidenta de la Fundación Casa Serra, Catalina Font; y el arquitecto y promotor del Camino de California, Salvatore Caruso.

Durante la jornada, también se ha presentado un primer avance del documental 'Junípero Serra, made in Spain', que las productoras Matas Films y el Consell de Mallorca estrenarán durante el primer semestre de 2026.

Los conferenciantes han subrayado que Juníper Serra es una figura emblemática tanto para Mallorca como para el mundo y han recalcado la necesidad de garantizar que su legado "sea comprendido y valorado en su conjunto", poniendo especial énfasis en su labor cultural, humanista y en su relevancia histórica.

Asimismo, han coincidido en defender que no solo debe tenerse en cuenta el contexto religioso, sino también el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos del siglo XVIII. Serra partió hacia América con la misión de evangelizar, pero -tal como se ha explicado- esta etapa debe analizarse teniendo en cuenta la situación real en la que vivían en aquel momento los pueblos indígenas.

Según el análisis aportado durante la conferencia, Serra protegió culturas, lenguas y modos de vida y, en numerosas ocasiones, puso en riesgo su propia integridad física para defender a los indígenas de la violencia colonial.

Por otra parte, la conferencia ha puesto el foco en la dimensión tecnológica del vínculo entre Mallorca y California, reforzando el mensaje trabajado durante el día anterior en Silicon Valley, donde la delegación del Consell mantuvo encuentros con actores clave del sector de la innovación.

En este marco, la presidenta de Gsbit ha aportado una visión clara sobre el papel que Mallorca puede desempeñar como 'hub' de innovación del Mediterráneo. A su criterio, la Isla cuenta con un tejido empresarial cada vez más sólido, capaz de generar talento, atraer inversión y construir puentes con ecosistemas tecnológicos de referencia como el californiano.

Durante la sesión también se ha establecido un paralelismo entre el conocimiento y la cultura compartida que Serra llevó a California en el siglo XVIII y la voluntad de Mallorca de seguir fortaleciendo estos lazos desde una perspectiva contemporánea, basada en la digitalización, la creatividad y la innovación.