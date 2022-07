El Consell de Mallorca declara Bien de Interés Cultural el conjunto talayótico de Can Vidalet.

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este jueves la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de zona arqueológica, del conjunto talayótico de Can Vidalet - El pontarró, en el término municipal de Pollença.

El yacimiento ya se encontraba incluido en el Catálogo de Protección de Edificios y Elementos de Interés Histórico, Artístico, Arquitectónico y Paisajístico del municipio, según ha recordado la institución insular en una nota de prensa.

A pesar de la fuerte urbanización que ha sufrido la zona, el yacimiento arqueológico presenta elementos de gran monumentalidad y alto valor científico y patrimonial.

La vicepresidenta insular y consellera de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacado el trabajo que se hace desde el Departamento para la protección del patrimonio de Mallorca. "El Consell tiene una apuesta clara por preservar y proteger el patrimonio de la isla", ha afirmado.

Según han indicado, el yacimiento se sitúa al norte de las casas de Can Vidalet y al sur del torrente de Sitges, entre el Puig de Maria y el de l'Almadrava.

El conjunto arqueológico lo forman cinco construcciones turriformes que responderían a talayots cuadrados y circulares, además de un tumulto escalonado, todos de la época talayótica.

La utilización o frecuentación del lugar va más allá de la conquista romana de la isla. Además, este conjunto se encuentra en línea recta a poco más de 800 metros del poblado de Can Daniel, con el que seguramente hay que relacionar.

En este sentido, el pleno del Consell de Mallorca también ha aprobado la delimitación del Pont Romà y de su entorno de protección, así como de la torre de Albercutx, ambos situados en el municipio de Pollença.

El puente ya fue declarado Bien de Interés Cultural en 1966, hecho que necesita una adaptación a la actual legislación y, en consecuencia, delimitar el espacio adyacente para su protección.

Por su parte, la torre de Albercutx fue protegida en 1949 por el decreto sobre protección de los castillos españoles, un amparo genérico que actualmente también necesita demarcar su perímetro protegido.

CONTRIBUCIÓN A LA LENGUA Y EL ARTE

Por otra parte, la institución insular ha aprobado durante el pleno ordinario la concesión de una subvención nominativa de 100.000 euros a la Fundación es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma para desarrollar el proyecto CIMAM 2022 (International Committee for Museums and Collections of Modern Art 2022). El objetivo es apoyar a la organización de este acontecimiento, con Palma como una de sus sedes internacionales.

Además, también se ha acordado otorgar una subvención nominativa de 20.000 euros a favor de la entidad Joves de Mallorca per la Llengua para el fomento, la reivindicación y la defensa del catalán a través de la organización del Correllengua 2022.