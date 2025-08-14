El Consell de Mallorca dedica el ciclo de verano de Raixa 2025 al cultivo de la almendra con talleres gratuitos

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director Insular de Deportes, Toni Prats - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca ha presentado este jueves el ciclo de talleres de verano en Raixa 2025, dedicado este año a la almendra, "uno de los cultivos tradicionales de la emblemática finca pública".

Según ha detallado la institución insular en nota de prensa, 'Estiu a Raixa' incluye tres talleres gratuitos de dos horas que se llevarán acabo en septiembre y que permitirán a los asistentes "ampliar conocimientos sobre la naturaleza y los cultivos", así como "descubrir maneras nuevas de utilizar este fruto seco tan típico de la isla". Las inscripciones se abrirán el 20 de agosto.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha destacado la apuesta por "acercar a los mallorquines los jardines de Raixa, que forman parte del Itinerario Cultural Europeo de los Jardines Históricos desde 2021, a través de talleres, cursos, visitas guiadas o el ciclo 'Nits d'estiu', que son conciertos gratuitos con una acogida excelente del público".

"A través de todas estas actividades queremos acercar nuestro patrimonio a la ciudadanía y sensibilizar sobre la importancia de conservar y proteger unos jardines que son de todos", ha subrayado Bestard.

El programa comenzará los días 3 y 4 de septiembre con un taller de elaboración de helado de almendra casero. Los asistentes aprenderán a "elaborar este postre tradicional de Mallorca con ingredientes frescos y de alta calidad".

El 10 de septiembre continuará el programa con un taller de almendras garrapiñadas, en el que los participantes aprenderán la receta tradicional y se llevarán a casa el producto elaborado.

Esta iniciativa forma parte del programa anual 'Dels camps de Raixa a casa', que incluye talleres temáticos sobre cultivos tradicionales como los olivos y los cítricos.