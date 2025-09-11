El Consell de Mallorca destina 1,2 millones de euros a las obras del segundo tramo de la ronda norte de Porreres

El pleno aprueba dos subvenciones nominativas al Obispado de Mallorca y al Teatre Municipal de Manacor

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una modificación de crédito de 1,2 millones de euros para llevar a cabo la construcción de la ronda norte de Porreres en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

El pleno insular de este jueves ha dado luz verde a esta modificación que permitirá destinar 1,2 millones de euros del total de 1,7 millones de euros de presupuesto de la infraestructura. Según ha informado el Consell, el Ayuntamiento de Porreres aportará los 550.000 euros restantes.

Las obras conectarán con el primer tramo de ronda construido hace unos cinco años. Está previsto que a finales de septiembre el presidente insular, Llorenç Galmés, firme el convenio con el Ayuntamiento.

Según el borrador del convenio, actualmente en supervisión técnica, el Ayuntamiento se encargará de la redacción, aprobación, licitación y adjudicación del proyecto, así como de las obras posteriores.

Por otro lado, la institución insular aportará la financiación y los técnicos para supervisar la obra. Desde el Consell han explicado que se hace de esta manera para que la tramitación sea más ágil y la ronda "sea una realidad en menos tiempo".

La aportación del Ayuntamiento se destinará a la construcción de unos aparcamientos previstos en el proyecto. Aunque el Consistorio se encargará de las obras, una vez finalizadas, se cederá el tramo a la red de carreteras del Consell.

El finalidad principal de esta infraestructura es mejorar la circulación del tráfico desviando la movilidad hacia las afueras del pueblo. De este modo, se incrementará la seguridad del centro del núcleo urbano y se evitará el ruido y contaminación para los vecinos.

Una vez finalizada, la ronda norte conectará la calle de la Santa Creu con la calle del Pont y llegará hasta la carretera que conecta con Vilafranca. Por ahora, está en funcionamiento el primer tramo de la ronda norte, que se alarga medio kilómetro.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha subrayado que el proyecto es "fruto de la colaboración" entre el Consell y el Ayuntamiento de Porreres y que significará una mejora "muy importante" para el municipio "que hace muchos años que reivindicaban".

"La finalidad de la institución insular es escuchar las demandas de los ayuntamientos a la hora de ejecutar infraestructuras para mejorar la vida de los mallorquines y mallorquinas", ha agregado Rubio.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

El pleno del Consell ha aprobado este jueves la concesión de una subvención nominativa de 150.000 euros al Obispado de Mallorca para llevar a cabo proyectos de estudios previos, digitalización y difusión del patrimonio histórico durante 2025.

La colaboración se canaliza a través de la Comisión Mixta Consell-Obispado y financiará trabajos sobre piezas de alto valor patrimonial como el Llit de la Mare de Déu Morta del Convent de la Concepció de Palma, el Sant Crist de la Sang, el retablo de Selva o el órgano de la iglesia de Búger.

El programa incluye también la digitalización del Arhivo Diocesano y del fondo de Sant Felip Neri, la catalogación de la Biblioteca Diocesana y proyectos de difusión vinculados a la Beata Santa Catalina Tomàs y a la fiesta de la Assumpció de la Mare de Déu.

Otra subvención nominativa aprobada este jueves ha sido la del Teatro Municipal de Manacor, por un importe de 38.000 euros, para organizar la XXX Fira de Teatre de Manacor, que se celebrará entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de este año.

La propuesta establece un convenio de colaboración con el Instituto Público del Teatre Municipal de Manacor par sufragar parte de la programación, que incluirá montajes de compañías y creadores como Produccions de Ferro, Iguana Teatre, Teatre Principal de Palma, Sala Atrium o Focus. Además, el concierto inaugural irá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares.

El Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell ha justificado la concesión por la trayectoria consolidada de la feria como espacio de difusión de las artes escénicas y la dinamización cultural.