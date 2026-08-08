El Consell de Mallorca destina 2,5 millones de euros para eliminar burocracia y automatizar la gestión económica

Archivo - El conseller insular Rafel Bosch y el director insular de Modernización, Transparencia e Innovación, Josep Cerdà. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca impulsará un nuevo sistema económico-financiero integral con una inversión de 2,5 millones de euros, con el objetivo de reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la eficiencia interna de la institución automatizando procesos administrativos y mejorando la eficiencia interna de la institución.

Este proyecto estratégico supondrá la sustitución de los sistemas actuales de contabilidad, presupuestos, subvenciones y patrimonio por una única plataforma integrada, que permitirá automatizar procesos y eliminar tareas manuales repetitivas en el conjunto de la Administración insular.

Esta transformación, según ha informado la institución insular en un comunicado, se enmarca dentro de la estrategia del Consell para impulsar una administración más ágil y eficaz, tal como recogen los acuerdos de gobierno que apuestan por la eliminación de la burocracia innecesaria, la agilización de los trámites y la mejora de la eficiencia administrativa y la transparencia.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que es una apuesta clara por una administración más moderna y eficiente. "Este proyecto demuestra la visión estratégica clara de este equipo de gobierno, pensando más allá de una legislatura. Eliminamos burocracia, simplificamos procesos y ganamos capacidad para dar un mejor servicio a los ciudadanos con los mismos recursos", ha afirmado.

Una de las principales novedades será la integración directa con el gestor de expedientes, lo que permitirá generar automáticamente documentos contables e incorporar facturas a los expedientes sin duplicar trámites. Esta automatización permitirá reducir de manera significativa el tiempo de tramitación y mejorar la productividad de los servicios.

Según las primeras estimaciones, sólo en los procesos de gestión de gastos se podrían ahorrar más de 21.000 horas anuales de trabajo, con el impacto directo que eso supone en la optimización de los recursos públicos.

El nuevo sistema tendrá un impacto transversal y afectará a todos los departamentos del Consell, especialmente en ámbitos como subvenciones, contratación y gestión patrimonial, con el objetivo de hacer más ágil la acción administrativa y facilitar el desarrollo de las políticas públicas.

Además, la nueva solución permitirá disponer de herramientas adelantadas de seguimiento, análisis y control de la información económica, hecho que contribuirá a mejorar la toma de decisiones y aumentar la transparencia en la gestión pública, en línea con los principios de buen gobierno que inspiran la acción del Consell.