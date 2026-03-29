El Consell de Mallorca destina 650.000 euros para crear audioguías y renovar la cartelería turística de los municipios

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, en la oficina de turismo de Alcúdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado 650.000 euros para mejorar la información turística en los municipios de la isla a través de proyectos como la creación de audioguías o la renovación de cartelería turística.

Se trata de una convocatoria de subvenciones impulsada por el departamento insular de Turismo que se dirige principalmente a ayuntamientos, consorcios y fundaciones.

Los proyectos que han recibido estas ayudas, ha indicado la institución insular en un comunicado, son aquellos orientados a modernizar las oficinas de información turística, renovar la señalización, mejorar la accesibilidad y avanzar en la digitalización de los recursos turísticos locales.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de audioguías, la renovación de cartelería turística, el desarrollo de rutas interpretativas, la mejora de equipaciones en las oficinas de turismo y proyectos de promoción patrimonial, cultural y gastronómica.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha considerado que estas ayudas permitirán "reforzar la calidad de la información turística y apoyar a los municipios en la puesta en valor de sus recursos".

Las subvenciones se han concedido mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, distribuyendo el crédito disponible entre los proyectos que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

En total han sido 44 los proyectos beneficiados, repartidos entre municipios, el Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar y la Fundación Turismo Palma 365.