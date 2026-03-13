El Consell de Mallorca destina 650.000 euros para impulsar políticas juveniles en municipios de hasta 55.000 habitantes

El Consell de Mallorca anuncia que los ayuntamientos de menos de 55.000 habitantes podrán acceder a una subvención de 650.000 euros - CONSELL

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 650.000 euros para impulsar políticas locales de juventud en municipios de menos de 55.000 habitantes.

Así lo ha anunciado la institución insular este viernes en una nota de prensa, en la que ha explicado que las ayudas están dirigidas a promover actividades para jóvenes menores de 30 años y permitirán financiar programas, actividades y campañas orientadas a fomentar la participación juvenil, los hábitos saludables, la inclusión social y el bienestar emocional.

Las ayudas se estructurarán en dos líneas en función del tamaño del municipio, donde una estará dirigida a ayuntamientos de hasta 30.000 habitantes y otra para municipios de entre 30.000 y 55.000 residentes, con una cuantía máxima que se determinará en función del porcentaje de población joven de cada localidad.

Además, una vez firmado el convenio con los ayuntamientos beneficiarios, la subvención podrá percibirse íntegramente como anticipo, con el objetivo de que los municipios puedan poner en marcha los proyectos sin tener que adelantar recursos propios.

La convocatoria contempla actuaciones como proyectos de dinamización juvenil, servicios de información para jóvenes, talleres formativos, campañas de prevención de adicciones o iniciativas vinculadas a la emancipación, el empleo o la participación social.

También se podrán financiar campamentos o campus juveniles de carácter educativo, así como la redacción o actualización de los planes locales de juventud en los municipios.