El Consell de Mallorca destina 75.000 euros a la organización de la Marcha Des Güell a Lluc a Peu

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, y Francisco Bauzá, presidente del Grupo Güell, presentan las camisetas de la 52ª edición de Lluc a Peu - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado una partida de 75.000 euros para la organización de la Marcha Des Güell a Lluc a Peu y para otras actividades realizadas por el Grupo Güell durante el resto del año.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, colaborará también con la entrega de 7.000 camisetas, 7.000 mochilas y 2.000 botellas reutilizables para los participantes de la marcha.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el presidente del Grup Güell, Francisco Bauzá, han presentado la camiseta de esta edición, la número 52, que será de color amarillo fluorescente con el objetivo de mejorar la visibilidad y seguridad del recorrido nocturno.

Galmés ha destacado que la marcha es una tradición que "une generaciones" y que forma parte de la identidad mallorquina. Asimismo, se ha comprometido a seguir apoyando iniciativas que mantienen "vivas" las tradiciones de la isla y refuerzan el "sentimiento de pertenencia".

LLUC A PEU 2026

La marcha saldrá el próximo 1 de agosto a las 23.00 horas desde Palma. Asimismo, como es habitual, habrá una segunda salida desde Inca en torno a las 05.30 horas desde la plaza del Bestiar.

El recorrido será de 48 kilómetros y pasará por Palma, Marratxí, Santa Maria del Camí, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Selva y finalizará en Escorca con la llegada al santuario de Lluc.

La organización prevé una participación de más de 6.000 peregrinos. Además, como novedad de esta edición, las personas con movilidad reducida también podrán participar por la incorporación de dos microbuses adaptados.