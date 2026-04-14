El Consell de Mallorca destina 800.000 euros para sufragar actividades de verano en los municipios. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destina 800.000 euros a una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos para cooperar económicamente en la organización de actividades llevadas a cabo en verano, de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, con la finalidad de favorecer la conciliación y la gestión del tiempo de las familias.

La conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha explicado que se han puesto en marcha estas ayudas para apoyar a los ayuntamientos a sufragar gastos derivados de actividades estivales que organizan y que permiten que las familias con niños y adolescentes de hasta 17 años puedan compatibilizar las jornadas laborales con las vacaciones de verano de sus hijos, según ha indicado la institución insular en nota de prensa.

"Sabemos que son temporadas difíciles para muchos padres que tienen que trabajar durante el verano y nosotros queremos ayudar a los ayuntamientos a que puedan ofrecer actividades de ocio durante ese periodo de vacaciones", ha añadido la consellera insular.

Entre los gastos subvencionables se encuentran los de personal --cuando la contratación de personal responda a la ejecución de un programa de carácter temporal--, los destinados al transporte de los niños o jóvenes al lugar donde se llevan a cabo las actividades de verano o los derivados de la organización de excursiones y otras actividades lúdicas.

También pueden incluirse los pagos destinados a meriendas o comidas de los niños que participen en estas actividades durante el verano, y los costes de limpieza o de vigilancia de las escuelas de verano o de otros edificios que, tanto si son de titularidad del ayuntamiento como si son alquilados, se dediquen al cuidado, vigilancia o entretenimiento de los niños.

La convocatoria se ha publicado este martes en el BOIB y el plazo de presentación de solicitudes empezará el lunes 15 de abril y permanecerá abierto hasta el 6 de mayo.

Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser todos los ayuntamientos de la isla y el periodo subvencionable comprende desde el 23 de junio hasta el 9 de septiembre de 2025.

Los importes justificados se abonarán al ayuntamiento durante el año 2026 y es una subvención compatible con otras subvenciones públicas siempre que la suma de ambas no supere el importe total destinado a la actividad subvencionada.