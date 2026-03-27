El Consell de Mallorca destina casi un millón a una campaña en el aeropuerto para "fomentar un turismo responsable"

Zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Palma, con la campaña del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación en el aeropuerto de Palma con el objetivo de "fomentar un turismo responsable y respetuoso con la isla", para la que destinará 930.000 euros del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Esta iniciativa se enmarca en el 'Pledge', el compromiso por un turismo sostenible en Mallorca, y busca sensibilizar a los visitantes y residentes, sobre "la importancia de la convivencia y del cuidado del entorno", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

La campaña se ha puesto en marcha este viernes y se prolongará hasta finales de 2026. De esta manera, coincide con el inicio de la temporada de Semana Santa, lo que marca el arranque de los meses de mayor tráfico de pasajeros.

Esta acción tiene como principal objetivo llegar a los viajeros con el mensaje de tener una "responsabilidad compartida de preservar Mallorca como un lugar ideal tanto para vivir, como para visitar".

Para ello, se han diseñado mensajes que apelan directamente a cada visitante para que se implique en el cuidado del destino, con un lema común adaptado a cuatro idiomas --castellano, catalán, inglés y alemán--, que es 'Cuidar Mallorca és part del viatge. Estima-la, cuida-la' --'Cuidar Mallorca es parte del viaje. Disfrútala, cuídala'--.

La estrategia de medios se centra mayoritariamente en soportes digitales, que se han elegido por su mayor capacidad de impacto y visibilidad, así como la facilidad en la rotación de contenidos.

La campaña se ha ubicado en zonas de alto tránsito dentro del aeropuerto, como las áreas de recogida de equipajes, puertas de salida y espacios de paso masivo. Cabe destacar que también cuenta con un gran despliegue en la zona interislas.

Asimismo, destacan las pantallas LED situadas sobre las entradas peatonales al aparcamiento, puntos de visión obligada tanto para quienes utilizan transporte público como para los usuarios de 'transfers' o zonas de recogida en llegadas.

Por último, la campaña llega también se ha colocado exterior, en la entrada del aparcamiento, mediante un circuito de mallas LED, con versiones en los cuatro idiomas, para reforzar así su alcance y visibilidad.

"Con esta acción, el Consell de Mallorca, el Departamento de Turismo y la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, reafirman su compromiso con un modelo turístico más sostenible, basado en el respeto, la convivencia y la conservación del entorno", han reivindicado.