El Consell de Mallorca destina más de 1,5 millones de euros a proyectos de mejora turística en Santanyí.

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha visitado este viernes la localidad, acompañado por el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y se han reunido con la alcaldesa, Maria Pons, y con miembros de su equipo de gobierno.

En el encuentro se han analizado las diferentes actuaciones de mejora turística que se están desarrollando en el municipio con financiación del Consell de Mallorca.

En este sentido, el conseller insular ha destacado la importancia de continuar invirtiendo en infraestructuras que mejoren la experiencia de los visitantes y también en la calidad de vida de los residentes.

Estas inversiones permiten reforzar la calidad del destino y mejorar espacios que utilizan tanto residentes como visitantes, según han destacado. "Nuestro objetivo es continuar avanzando hacia un modelo turístico más sostenible, ordenado y que genere beneficios para los municipios", ha señalado Ginard.

En total, el Consell financia en Santanyí cinco proyectos, con una inversión superior a 1,5 millones de euros.

TRES PROYECTOS PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

Actualmente, Santanyí está desarrollando tres actuaciones financiadas con fondos propios del Consell de Mallorca, a través del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Entre los proyectos destaca la mejora del edificio multifuncional de Cala d'Or, con un presupuesto de 500.000 euros; la creación del aparcamiento de Cristòfol Colom en Portopetro, con una inversión superior a los 680.000 euros, y el carril bici que conectará Calonge con Cala Ferrera, presupuestado en 300.000 euros.

Durante la visita institucional, la delegación del Consell también ha conocido de cerca la actuación que se lleva a cabo en el edificio multifuncional de Cala d'Or, una actuación que contribuye a ordenar los espacios turísticos y a dotar a los municipios de infraestructuras más modernas y funcionales.

MÁS DE 30.000 EUROS EN PROYECTOS DE MEJORA TURÍSTICA

Paralelamente, el municipio ha desarrollado dos proyectos de mejora turística financiados con la convocatoria de subvenciones de ayudas a los municipios, que superan los 30.000 euros.

Por un lado, se han creado rutas y guías de snorkel para dar valor al litoral del municipio y diversificar la oferta turística. Del otro, se han instalado cuatro plataformas accesibles en las playas de Sa Font de N'Alis, Cala Gran, Cala Llombards y Cala Santanyí.

Estas plataformas ofrecen espacios de estancia más confortables y seguros para personas con movilidad reducida, familias con niños, personas mayores y otros usuarios que necesitan este tipo de adaptaciones.

El conseller insular de Turismo ha aprovechado la visita al municipio para mantener una reunión con los representantes de la Asociación Hotelera de Santanyí, para conocer las inquietudes y posibles necesidades de cara al inicio de la temporada turística.

Esta es una de las visitas programadas que hará Ginard coordinadas por la Dirección Insular de Gobernanza a lo largo de las próximas semanas.