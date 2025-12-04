El Consell de Mallorca destinará 14 millones de euros a la futura planta de compostaje de Llucmajor en 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca destinará 14,2 millones de euros a la futura planta de compostaje de Llucmajor en 2026.

La infraestructura, cuya construcción comenzó el pasado mes de febrero, supondrá una inversión total de 30 millones, 20 de los cuales serán financiados con fondos europeos.

Una vez finalizada, ha recordado la institución insular, la planta de compostaje permitirá tratar 21.000 toneladas de residuos orgánicos al año.

En total, el área que dirige el conseller Pedro Bestard gestionará el próximo año 54 millones de euros, lo que supone un aumento del 39% respecto a las cuentas de 2025.

Además de la nueva planta de compostaje de Llucmajor, entre sus proyectos previstos destacan la apuesta por mejorar la gestión de refugios y las rutas de 'pedra en sec'.

En concreto, la partida destinada a financiar el mantenimiento de fincas públicas y refugios de la ruta de 'Pedra en Sec' --So n'Amer, Tossals Verds, Muleta, Can Boi, Pont Romà, Coma d'en Vidal y Galatzó-- subirá un 11% hasta los 2,8 millones de euros.

Los presupuestos, que han sido aprobados de forma inicial, incluyen una partida de 126.000 euros destinada a habilitar el nuevo refugio de Paloma Blanca en Banyalbufar, que se convertirá en el octavo de la red que gestiona la institución insular.

Con respecto a la Unidad de 'Pedra en Sec' y Senderismo destaca el proyecto de señalización de la nueva ruta para hacer el Camino de Santiago desde Mallorca, que dispone de una partida de 550.000 euros.

La propuesta de itinerario discurrirá por diez municipios de la isla, empezando en el santuario de Lluc (Escorca), Caimari, Selva, Inca, Lloseta, Binissalem, Alaró, Consell, Santa Maria del Camí, Marratxí (sa Cabaneta y Pòrtol) y Palma (con parada en la iglesia de la Mare de Déu de Montserrat y en la iglesia de Sant Jaume).

En el presupuesto se incluyen 124.000 euros destinados al proyecto del centro de interpretación del Parque Natural de Sa Dragonera.

También aumenta el presupuesto de la Dirección Insular de Caza, hasta cerca de dos millones de euros, y se incluye una partida de 160.000 euros destinada a la celebración de la III Feria de Caza y del Mundo Rural y otra de 16.000 euros para el análisis estadístico de especies cinegéticas.

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca dispondrá de 5,6 millones de euros, un 18,5% más que en 2025. La partida destinada a inversiones en los hipódromos aumenta un 85% hasta los 1,7 millones de euros.

También crece en 150.000 euros la aportación destinada a la Federación Balear de Trote, que dispondrá de 1,4 millones de euros, un 12% más que el 2025.