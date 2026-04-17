El Consell de Mallorca destinará 2,2 millones de euros en 2026 a la conservación del patrimonio religioso

Archivo - De izq. A dcha., el econónomo diocesano Miquel Noguera, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el obispo de Mallorca Sebastià Taltavull, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y el vicario general Josep Adrover, en una foto d - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca aumentará hasta los 2,2 millones de euros el presupuesto destinado este 2026 a la restauración y conservación del patrimonio cultural, a través de la Comisión Mixta con el Obispado de Mallorca.

Así lo han confirmado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, tras reunirse este viernes en el Palau Episcopal para tratar las actuaciones previstas en el marco de este organismo.

Esta inversión permitirá ejecutar un total de 29 proyectos en 16 municipios distintos, que alcanzan actuaciones en bienes muebles, inmuebles, patrimonio documental, patrimonio inmaterial y acciones de difusión.

Entre las intervenciones contempladas se actuará sobre el tejado del convento y la iglesia de La Mercè de Palma, a la que se destinará 250.000 euros; el órgano de Lluc --200.000 euros--, el retablo del Nombre de Jesús de la parroquia Sant Bartomeu de Montuïri --155.000 euros-- o la conservación y digitalización de la Biblioteca Diocesana --25.000 euros--.

Taltavull ha resaltado el trabajo "responsable" y "preciso" de la comisión, dado que tiene en cuenta "todas las necesidades que hay", además de ponerla como un "ejemplo de buen entendimiento" y de "defensa del patrimonio".

Por su parte, Galmés ha agradecido la colaboración con el Obispado y ha apuntado que estos 2,2 millones son una cuantía "sin precedentes" que demuestra la voluntad del Consell de Mallorca para "proteger el patrimonio".

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