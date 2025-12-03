El Consell de Mallorca destinará más de 2,7 millones de euros a colaborar con las entidades deportivas en 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará en 2026 más de 2,7 millones de euros a las entidades deportivas con una nueva aportación para la adquisición de materiales deportivos y una subvención para el desarrollo de la actividad deportiva para cubrir los gastos de los clubes, entre otras iniciativas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, se ha reunido este miércoles con las federaciones beneficiarias en su encuentro anual y han repasado las actividades más destacadas y las novedades 2026.

Según Bestard, las ayudas que se otorgan a las entidades deportivas tienen el objetivo de apoyar la práctica deportiva y a la competición, sin olvidar la vertiente educativa que tiene que garantizar la actividad física para niños.

"El Consell ha abierto el 2025 una nueva ayuda para material deportivo por un importe de 815.000 euros del cual se ha repartido un 70 por ciento y que se seguirá consolidando el próximo año", ha destacado.

Asimismo, el conseller ha detallado que los 2,7 millones de euros se desglosan en tres bloques, el primero, un paquete de subvenciones nominativas por un total de 1,3 millones de euros, repartidos mayoritariamente entre cinco modalidades de deportes colectivos por ser los que más fichas disponen: baloncesto, fútbol, balonmano, rugby y voleibol; y en 30 modalidades individuales, en diferentes disciplinas.

En un segundo bloque hay una nueva convocatoria para la adquisición de material, a la cual se destinarán 573.655 euros. Entre las solicitudes que han estrenado estas ayudas en 2025 destacan la compra de embarcaciones, remolques, tatamis, rings, monitores de lanzamiento, marcadores y sistemas de cronometraje, o porterías y cestas

También se prevé la línea de ayudas a los clubes deportivos de Mallorca con una nueva convocatoria de 840.000 euros, con un máximo de 3.000 euros por entidad, que está previsto que se publique durante el primer trimestre del 2026.

Las ayudas del Consell al deporte escolar federado van destinadas a desarrollar la competición insular organizada por las federaciones, en la cual participan 695 clubes mallorquines que llegan a más de 34.000 niños y jóvenes a través de 23.000 partidos.