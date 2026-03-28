El Consell de Mallorca eleva hasta los 220.000 euros las subvenciones a la caza

El Consell de Mallorca reúne a las asociaciones de caza para informarles sobre la nueva convocatoria de subvenciones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha duplicado la cuantía destinada a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la caza, que este año ascenderán hasta los 220.000 euros.

La Dirección Insular de Caza ha reunido a una veintena asociaciones de cazadores de la isla para informarles sobre la convocatoria de ayudas para realizar actividades en materia cinegética, que se podrán solicitar a partir del 1 de junio.

La convocatoria, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, contempla dos líneas de subvenciones dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales están las sociedades de cazadores.

La primera está dotada con 140.000 euros y contempla como subvencionables la instalación de infraestructuras como bebederos o comederos, la vigilancia y gestión ambiental, las siembras y repoblaciones de especies.

También se incluyen acciones de promoción de la caza tradicional y de las razas autóctonas, la organización de actividades, estudios técnicos y científicos, formación o materiales divulgativos. Cada entidad podrá disponer de un importe de hasta 4.500 euros.

La segunda cuenta con una aportación de 80.000 euros y considera subvencionable la adquisición de bienes como herramientas agrícolas, remolques, emisores de radioseguimientos o abrevaderos y comederos. El importe máximo de la ayuda es de 7.000 euros.

En la reunión se han repasado los objetivos, requisitos, criterios y actividades subvencionables de las dos líneas de subvención, así como el trámite para solicitarlas, a fin de solventar dudas a los futuros beneficiarios.

El objetivo de la subvención es fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, la gestión agrocinegética y ambiental de los cotos de las sociedades de cazadores locales de la isla.

También impulsar iniciativas que promuevan la actividad social, ambiental, de formación y divulgación que redunde en aprovechamientos cinegéticos. Pueden solicitar las ayudas sociedades, clubes, federaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro.

"Nuestra responsabilidad no es solo convocar subvenciones, sino acompañar, explicar y facilitar todo el proceso para que sean lo más accesibles posible", ha subrayado el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.