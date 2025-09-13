El Consell de Mallorca entrega los premios a la excelencia y dedicación en la Fiesta de la Pastelería y las Panaderías

Fiesta de la Pastelería y las Panaderías del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este sábado la Fiesta de la Pastelería y de las Panaderías por segundo año consecutivo en el marco de la Diada de Mallorca, un evento en el que se han entregado los reconocimientos a la excelencia y dedicación a ocho artesanos.

La jornada se ha llevado a cabo en el Centro Cultural de La Misericòrdia, donde la consellera insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca, Pilar Amate, ha entregado los reconocimientos a pasteleros y panaderos de la isla por su "compromiso, ética y excelencia".

En el evento gastronómico, según ha informado el Consell de Mallorca, también ha participado el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, entre otras autoridades.

La fiesta ha consistido en una muestra de especialidades locales y un show-cooking, además de la entrega de los reconocimientos. La consllera insular ha trasladado su enhorabuena a los premiados "por su excelencia, trabajo y dedicación".

"La organización de esta fiesta, que tiene una gran acogida, tiene como objetivo dar valor a la tradición y la variedad de pastelerías y panaderías que nos deleitan con sus productos de calidad, y que han sabido aunar tradición e innovación adaptándose a los nuevos gustos de los consumidores", ha destacado.

Asimismo, ha remarcado que este evento nace con la idea de dar un "merecido reconocimiento" a estos profesionales, que "ofrecen una gran variedad de postres típicos que forman parte de la gastronomía mallorquina y que, con el paso de los años, han sabido mantener la esencia de las recetas tradicionales, adaptándose a las nuevas técnicas y presentaciones".

RECONOCIMIENTOS A OCHO ARTESANOS

El reconocimiento a la Tradición y Producto Local ha sido para Galletas Gori de Muro y el Forn de ca sa Camena; a la Trayectoria y a la Constancia, Ca na Cati Pastisseries y Miquel Pujol (Forn de sa Pelleteria) a título póstumo; a la Innovación y la Creatividad, Narez i Cuart; a la Revelación, Palma Bread; al Uso de Productos Locales, Harinas de Variedades Tradicionales y Producción Propia, Forn i Pastisseria Benet Barón; y a la Constancia y Dedicación al Gremio de Panaderos y Pasteleros de Baleares, Pep Magraner, el ex gerente de la Associació de Forners i Pastissers de Balears.

Durante el evento se han podido degustar las especialidades de los participantes, que este año han sido Forn i Pastisseria Trias, La Oliva, Forn Fondo, Pastelerías Ángel, Gluky Palma, Forn de Búger, Narez i Cuart y Galletes Gori de Muro.

La cita ha consistido en una muestra gratuita de productos de elaboración de pastelería y panadería con ingredientes y productos de proximidad y también ha contado con un espacio dedicado a la cocina en directo en el que cada establecimiento participante ha dispuesto de un tiempo para realizar una demostración de sus técnicas.