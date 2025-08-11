El Consell de Mallorca exige a Cultura una respuesta urgente a su petición para exhibir los Bous de Costitx

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, en la reunión con el Ministerio de Cultura del pasado enero. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha vuelto a exigir al Ministerio de Cultura una respuesta urgente a su solicitud de cesión temporal de los Bous de Costitx para su exhibición en el Museu de Mallorca.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que tanto en noviembre de 2023 como el pasado enero se reunieron con el departamento que dirige Ernest Urstasun para avanzar en esta posibilidad pero que, lamentablemente, "han terminado en silencio".

El Consell de Mallorca, ha señalado la institución en un comunicado, quiere celebrar el 65 aniversario del Museu de Mallorca --que tendrá lugar en 2026-- con el impulso del proyecto museográfico de las salas de arqueología del museo.

En este contexto, el Consell viene reivindicando que los Bous de Costitx, por su gran valor arqueológico para la historia de Mallorca, deberían forman parte del proyecto, que permanece paralizado a la espera de la licitación urgente por parte del Ministerio de Cultura.

Por todo ello, la institución insular ha urgido al Gobierno que "asuma sus responsabilidades con respecto a la cultural y el patrimonio de Mallorca y desbloquee tanto la cesión temporal de los Bous de Costitx como la licitación del proyecto museográfico de las salas de arqueología del Museu de Mallorca".

"Solicitamos una vez más al Gobierno del Estado que haga posible la presencia de los Bous de Costitx en el Museu de Mallorca y que no se retrase más la licitación del proyecto museográfico de las salas de arqueología. Ya va siendo hora que se dé una respuesta clara y positiva a una demanda que consideramos justa y legítima para dignificar el patrimonio de Mallorca", ha apuntado Roca.

UN SÍMBOLO DE LA ÉPOCA TALAYÓTICA

Los Bous de Costitx, ha explicado el Consell, son un elemento fundamental para entender la historia y la cultura de Mallorca ya que representan un símbolo único de la época talayótica.

Precisamente, fue en el Museo de Mallorca donde ya se expusieron temporalmente entre octubre y diciembre de 1995, en la muestra 'El santuario talayótico de Costitx, cien años después (1895-1995)'.

Ahora, el nuevo proyecto de musealización de las salas de arqueología del Museu de Mallorca "representa una oportunidad única para contextualizar dignamente" las tres esculturas de los toros de Costitx, procedentes del santuario de Son Corró, actualmente expuestas en el Museo Arqueológico Nacional.

Además, esta solicitud se enmarca en lo establecido por la legislación vigente que recoge la disposición de gobiernos, museos e instituciones a dar visibilidad y reconocer la memoria de las comunidades, mediante la devolución temporal o definitiva de los bienes patrimoniales a sus lugares de origen.