Consell de Mallorca y la FFIB impulsan una campaña para fomentar el respeto y combatir la violencia en campos y gradas

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) han impulsado una campaña para prevenir y combatir los gritos, los insultos, las interpelaciones a los árbitros y actitudes agresivas en campos y gradas.

Este es el objetivo de la campaña impulsada en el circuito de fútbol base, bajo el lema 'Tenemos un compromiso social: acabar con la violencia', y que se ha presentado este jueves en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio del RCD Mallorca.

La presentación ha contado con la asistencia del conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el director insular de Deportes, Toni Prats; el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach; y el presidente del Comité Balear de Árbitros, Javier Martín.

También han asistido a la presentación árbitros mallorquines de primera, que son protagonistas con voz e imagen de la campaña: Francisco de Asís Vidal, Amy Peñalver, Guillermo Cuadra, Mateo Busquets, y Diego Martínez.

Concretamente, la iniciativa incluye un nuevo bloque de mensajes en contra de la violencia al deporte base, de la mano de los árbitros de primera mallorquines.

Asimismo, los árbitros trasladarán mensajes de 'Respeta', 'No insultes' o 'Anima' en una campaña de valores que se promoverá en los uniformes de 350 colegiados base, como ya se inició la temporada anterior.

Esta vez, como novedad, los mensajes también se difundirán de manera visual en el circuito deportivo mallorquín, en las redes sociales del Consell y la FFIB, en las pantallas de instalaciones deportivas y a través de los programas escolares de Deportes del Consell en las aulas, en las que los árbitros ya tienen presencia, con los talleres de Guillermo Cuadra, y que llegan a 33.000 niños y jóvenes.

El conseller insular de Deportes ha reivindicado que "es hora de decir basta" a la violencia verbal en los campos de fútbol. "Queremos concienciar desde muy pequeños de la importancia del juego limpio y respetuoso, pero también a los clubes y a las familias, porque es un trabajo y responsabilidad de todos", ha subrayado.

Tanto la FFIB como el Consell promueven, con esta iniciativa, el trabajo en equipo y con respeto que, año tras año, lleva a cabo la red arbitral.

Según ha resaltado la institución insular, el fútbol de las categorías base tiene unas cifras de repercusión "impresionantes" en la isla: 37.000 licencias , 154 clubes implicados en la liga y hasta 200.000 asistentes en los campos.