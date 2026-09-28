El Consell de Mallorca gestionará durante los próximos 20 años el campamento juvenil de cala Murta

Representantes del Consell de Mallorca y la Fundación Rotger Villalonga en la firma del acuerdo de arrendamiento del campamento de cala Murta. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca recuperará el histórico campamento juvenil de cala Murta, tras firmar el arrendamiento de estas instalaciones para gestionarlas durante los próximos 20 años, con posibilidad de prorroga del acuerdo hasta cinco años más.

Se trata de una iniciativa que permitirá ampliar la oferta pública de campamentos y acercar los valores de la Serra de Tramuntana a las nuevas generaciones, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los encargados de firmar el documento han sido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente de la Fundación Rotger Villalonga, Pere Antoni Borràs Rotger, aunque al acto también han asistido el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras.

El acuerdo permitirá recuperar para el uso público unas instalaciones con una larga trayectoria vinculada a los campamentos juveniles. El campamento está situado en la finca de Cala Murta, un entorno de gran valor cultural, natural y paisajístico de aproximadamente 710 hectáreas, y tendrá una capacidad máxima de 70 plazas.

Galmés ha destacado que este es un "día histórico" para Mallorca, porque se recupera para el uso público el campamento juvenil y lo hace con el doble objetivo de "ampliar la oferta de campamentos" y "aprovechar este entorno privilegiado para acercar los valores de la Serra de Tramuntana a las nuevas generaciones".

Asimismo, ha señalado que el Consell es "muy consciente" de la elevada demanda que existe por parte de las familias, que necesitan recursos que les ayuden a conciliar y que quieren que sus hijos "participen en programas que fomentan la convivencia, el respeto por el medio ambiente y el contacto con la naturaleza".

Las instalaciones se utilizarán durante todo el año para desarrollar diferentes programas y actividades, con especial incidencia en los periodos de vacaciones escolares, cuando aumenta la demanda de las familias.

La futura programación de Cala Murta irá más allá del ocio y, por este motivo, el Consell de Mallorca ya trabaja en un plan educativo para el campamento. Las instalaciones se destinarán a campamentos y proyectos educativos y formativos, así como a actividades culturales y divulgativas vinculadas a los valores de la Serra de Tramuntana.

El objetivo es aprovechar un entorno privilegiado para que los participantes puedan descubrir sobre el terreno el paisaje, el patrimonio, el medio natural y los elementos que hacen de la Serra de Tramuntana un espacio único, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La Fundación Rotger Villalonga ejecuta actualmente las obras de reforma y adecuación de las instalaciones. Una vez finalizadas y obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes, hará entrega de las instalaciones al Consell de Mallorca y comenzará el periodo de 20 años de arrendamiento, con un importe total de casi 7,8 millones de euros. La fecha máxima prevista para la entrega es el 15 de diciembre de 2027, aunque podrá producirse antes si las obras finalizan con anterioridad.

El campamento de Santa Maria de Formentor contará con cabañas, edificio principal, comedor, cocina, servicios sanitarios y duchas, entre otras instalaciones.