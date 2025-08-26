El Consell de Mallorca y el Govern estudian habilitar un espacio de acogida de menores migrantes en Son Tous

Archivo - Tiendas de campaña colocadas en las instalaciones del antiguo cuartel de Son Tous para la atención de migrantes, a 18 de octubre de 2021, en Palma de Mallorca, Islas Baleares, (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El presidente del IMAS asegura que también están buscando otros espacios en los que poder dar una primera atención a los menores

PALMA, 26 Ago.

El Consell de Mallorca y el Govern están estudiando la posibilidad de habilitar un espacio de primera acogida de emergencia de menores migrantes en el antiguo cuartel de Son Tous, aunque separado físicamente del actual Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATE).

Lo ha asegurado este martes el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, poco antes de que el Consejo de Ministros, tal y como está previsto, apruebe el real decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas y permitirá comenzar con las derivaciones de menores migrantes a partir del próximo jueves.

Mallorca, ha indicado, "no está preparada" para poder acoger a los 49 menores extranjeros no acompañados que previsiblemente llegarán Baleares procedentes de Canarias por la falta de espacios y de personal para atenderles.

El servicio de protección de menores del IMAS, ha detallado, cuenta con 40 plazas específicas para la atención de los menores extranjeros y actualmente tutela a 460, por lo que multiplica por diez su capacidad.

Sánchez ha asegurado que, en esta situación, actualmente apenas tienen capacidad para atender a aquellos menores extranjeros que llegan a las costas de Mallorca, que en lo que va del mes de agosto suman ya unos 40.

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón, ha explicado este mismo martes que ante la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico no logre paralizar la llegada de estos 49 menores a las Islas --así lo pedirán al Tribunal Supremo-- la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ya está trabajando en la manera en la que podrían acogerles.

"Estamos buscando alternativas. No podemos acoger más y tenemos que buscar alternativas. Sí que hace tiempo nos pusimos en contacto con el Govern para que nos pudiera proveer", ha afirmado el presidente del IMAS al ser preguntado al respecto.

En ese contexto, el Consell de Mallorca y el Govern ya está trabajando en la posibilidad de habilitar un espacio de primera acogida de emergencia para en el recinto del antiguo cuartel de Son Tous, ha anunciado Sánchez.

Sería, ha explicado, un recurso de emergencia "diferente a los recursos de integración" con los que ya cuenta el IMAS. "Pero poder disponer de un espacio de alta capacidad y de emergencia sería óptimo para nosotros", ha subrayado.

En él no solo se brindaría una primera acogida a los menores no acompañados que potencialmente llegarán a Mallorca procedentes de Canarias, sino también aquellos que lleguen a las costas en pateras.

"Sería un recurso más, no dependerá de la formula de llegada sino de los perfiles. Sería un recurso de primera acogida de emergencia para un primer cribado y después derivar a otros centros ordinarios para su integración y formación", ha ahondado.

Este espacio, cuya puesta en marcha se encuentra en un estado "muy primigenio" todavía, estaría separado físicamente del CATE, que es donde buena parte de los migrantes adultos llegados a Mallorca son trasladados para su filiación por parte de la Policía Nacional.

En paralelo a este proyecto, ha asegurado el presidente del IMAS, están trabajando de la mano de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia para buscar "otros espacios en los que tener recursos de emergencia y de primera acogida" para los menores migrantes llegados a Mallorca.