Baleares prepara la acogida de menores migrantes por si el recurso contra el reparto no prospera

El Govern se pregunta "qué sentido tiene acoger menores migrantes si en unos meses se podría estar repartiendo"

El Govern balear se ha preguntado este martes "qué sentido tiene que Baleares acoja a menores migrantes si quizás en unos meses podría tener que repartir", aunque se prepara para la acogida por si el recurso con el que pretende paralizar el reparto al archipiélago no prosperase.

En estos términos se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el Western Park de Magaluf el director general de Inmigración y Cooperación al desarrollo, Manuel Pavón, el día en que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas y permitirá comenzar con las derivaciones de menores migrantes a partir del próximo jueves.

Cabe recordar que la pasada semana, la presidenta del Govern, Marga Prohens ya anunció su intención de pedir al Tribunal Supremo (TS) la suspensión cautelar del reparto, que prevé la llegada a Baleares de 49 menores, la CCAA que menos recibirá.

Pavón ha insistido en que la intención del Ejecutivo autonómico es frenar la llegada de los menores a Baleares, no el reparto completo, aunque ha avanzado que el Govern, en concreto la conselleria con competencias en la materia, la de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, prepara la acogida de los niños por si el recurso no prosperase.

El director general ha reiterado la situación de "colapso y saturación" que sufre Baleares en relación a la acogida de menores y ha calificado como una "indignidad" tener que recibir en estas condiciones a los niños. "Es por ellos mismos, porque van a estar en una situación que no se merecen", ha afirmado.

Manuel Pavón se ha referido igualmente a la falta de información por parte del Gobierno central o la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

En relación a las críticas del ejecutivo canario en relación a la situación balear en comparación con Canarias, Pavón ha admitido que a día de hoy el escenario en el archipiélago canario es peor. "De momento es peor que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos. Baleares en breve, lo ha dicho incluso el delegado del Gobierno a lo mejor tiene que repartir", ha indicado.