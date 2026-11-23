El Consell de Mallorca guarda un minuto de silencio en memoria del gerente de la Fundación Aspas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Consell de Mallorca ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria del gerente de la Fundación Aspas, Jaume Ferrer, quien falleció el sábado en un accidente ocurrido en mientras realizaba una excursión por la montaña.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha trasladado el pésame y apoyo a los familiares y amigos de Ferrer, así como a toda la fundación en la que trabajaba.

Durante el inicio de la sesión plenaria, Galmés ha repasado todos los avances y medidas implantadas durante esta legislatura de la mano de la Fundación Aspas, destacando la "relación estrecha" que la institución mantiene con esta entidad y con su gerente.

"Era una persona que sabía escuchar y que estaba al lado de las personas más necesitadas. Su pérdida nos deja un vacío irreparable", ha señalado, antes de guardar un minuto de silencio en su recuerdo.