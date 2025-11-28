El Consell de Mallorca homenajea a Fray Junípero Serra en el décimo aniversario de su canonización

Homenaje a Fray Junípero Serra en el décimo aniversario de su canonización - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este viernes una jornada de homenaje dedicada a Fray Junípero Serra en la Basílica de San Francisco de Palma en el décimo aniversario de su canonización.

La institución insular ha organizado una conferencia y un concierto especial que, según ha destacado el Consell, ha puesto de relieve la proyección histórica, cultural y espiritual del santo mallorquín.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha subrayado la importancia del santo en la historia de la isla, apuntando que Fray Junípero Serra "es una figura que trasciende las fronteras de Mallorca". "Su legado nos recuerda que la cultura y la fe pueden ser motores de transformación social y de creación de comunidades", ha agregado.

En este sentido, según Galmés, el objetivo de esta jornada es conmemorar el décimo aniversario de su canonización y reafirmar el compromiso con la preservación de su legado, que "ha marcado la historia y el patrimonio cultural de la isla".

La jornada ha comenzado con la conferencia 'Junípero Serra y el sueño de California', a cargo del historiador Antoni Picazo Muntaner, especialista en la figura del misionero y en el contexto de la expansión franciscana en la Alta California.

La presentación ha sido introducida por la presidenta de la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra, Catalina Font, quien ha puesto en valor la relevancia cultural de la obra y del pensamiento serratinos en la historia de Mallorca y del continente americano.

A continuación, la jornada ha seguido con el concierto 'Fray Junípero Serra, creador de ciudades', una obra compuesta por el mallorquín Joan Martorell i Adrover e interpretada por la Banda Sinfónica de Baleares.

La composición, estructurada en cinco movimientos, ha evocado momentos clave de la vida del misionero (1713-1784): desde su formación franciscana hasta el viaje a la Alta California y la fundación de misiones que se convirtieron en ciudades emblemáticas de la actual California.

Según ha subrayado la institución insular, Martorell ha combinado un lenguaje musical accesible, emotivo y narrativo, que ha oscilado entre la sonoridad mediterránea y las influencias americanas, con referencias rítmicas de danza, como la jota, que han enlazado la tradición mallorquina con el horizonte californiano que marcó el destino de Fray Junípero.

El homenaje también ha incluido una ofrenda a la escultura de Fray Junípero Serra en la Basílica de San Francisco y se ha recordado seu legado que "sigue siendo un puente entre culturas y comunidades".

VIAJE INSTITUCIONAL A CALIFORNIA

El Consell de Mallorca, junto con otras instituciones, ha preparado un viaje institucional que comienza este fin de semana con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario de la canonización de Serra y de "recuperar y reformular su legado".

Igualmente, se busca presentarlo como una figura fundamental de la historia de Mallorca y de Estados Unidos. "Se trata de una de las figuras más relevantes de nuestra historia, el mallorquín más universal", ha dicho Galmés.

Para el presidente, Junípero Serra, a pesar de la controversia que lo rodea, sigue siendo un símbolo de la identidad mallorquina y un punto de conexión entre Mallorca y California.

La conferencia celebrada este viernes se trasladará también a California, donde expertos e historiadores analizarán la figura de Serra y las implicaciones de su obra desde diferentes perspectivas.

Precisamente, este es el evento central que se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco, donde habrá una mesa redonda moderada por el director de la California Missions Foundation, David Bolton, y contará con la participación del historiador y descendiente de indígenas Rubén Mendoza; la presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías, Margarita Martínez; la presidenta de la Fundación Casa Serra; y el arquitecto y promotor del Camino de California, Salvatore Caruso.

El programa también incluye un homenaje en la tumba de Junípero Serra en Carmel-by-the-Sea; la visita a diversas misiones, entre ellas la de Dolores de San Francisco, Santa Clara y la de San Carlos Borromeo en Carmel, así como al Museo de la Misión de California, que conserva numerosos objetos históricos vinculados a su trayectoria.

El resto de instituciones implicadas son los Ayuntamientos de Palma y de Petra, la Fundación Casa Serra y la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías.