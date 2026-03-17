El Consell de Mallorca homenajea a más de 300 deportistas destacados en competiciones en su 24ª Gala del Deporte

Imagen grupal de los deportistas reconocidos en la 24ª Gala del Deporte del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca celebrado la 24ª edición de su Gala del Deporte, en la que ha rendido homenaje a un total de 317 deportistas de entre 6 y 16 años, que han logrado más de 400 podios en competiciones nacionales e internacionales.

El evento ha tenido lugar en el Auditorium de Palma con la asistencia 1.700 personas invitadas, lo que supone "un reconocimiento colectivo al esfuerzo y a los logros de los deportistas y las federaciones", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Como novedad, este año el Consell ha puesto el foco en la temática 'Deporte y entorno', al definir el entorno de la isla como "camino que acompaña en la actividad física".

En la gala también se han otorgado cuatro premios especiales a diferentes figuras del mundo del deporte: el Premio Valores a los árbitros de Primera; el Premio Centenario a la Federación de Fútbol de Baleares; el Premio Trayectoria al trotador Joan Toni Riera 'Es boveret', y el Premio Excelencia al Illes Balears Palma Futsal.

Además, también se ha reconocido el mejor palmarés deportivo en edad escolar del año 2025 a las regatistas Amàlia Coll Company, del Club Nàutic s'Arenal, y Laia Serena Mattos Antognini, del Club Marítimo San Antonio de la Playa. Ambas se han proclamado campeonas de España, de Europa y del mundo en la modalidad Sub17 Femenina-Clase 420, categoría cadete.

El Consell de Mallorca también ha hecho un reconocimiento especial a tres deportistas más que han conseguido una primera posición en campeonatos de Europa durante el 2025, como son la baloncestista Paula Valenzuela Boyeras, el piloto de motos Fernando Bujosa, y el patinador y Mateus Vargas.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha agradecido el trabajo de las federaciones, entrenadores y familias por "el impulso en hábitos y valores que supone su implicación en el fomento del deporte en edad escolar".

Así, ha destacado que esta 24ª edición de la gala abarca el mayor número de deportistas que este acto ha tenido nunca, con 317 galardonados, 18 más que en 2024. "Un reflejo del buen trabajo federado que se hace en Mallorca y de la motivación de los jóvenes", ha mantenido.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha agradecido el trabajo y la colaboración de los jóvenes deportistas para "llegar tan alto", y de los clubes de élite por "trabajar con el Consell como referente máximo".

Asimismo, ha resaltado que la temática 2026 une deporte y entorno porque Mallorca es "mucho más que un escenario para el deporte". Practicar deporte al aire libre es conectar con el entorno. De la conexión nace el respeto y el deseo de proteger aquello que inspira. Cuidar de los espacios naturales también es hacer deporte", ha defendido.

La 24ª Gala del Deporte 2026 ha contado con unas deportistas colaboradoras de lujo que han acompañado a los galardonados, como la atleta campeona de España y subcampeona del mundo en velocidad, Esperança Cladera, y la regatista campeona del mundo y cuarta en las Olimpiadas de Tokio 2020, Paula Barceló, que compite en la modalidad 49ER FX.