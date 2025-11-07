El Consell de Mallorca impulsa con fondos europeos la rehabilitación del auditorio de Costa Nord

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, visita las obras de Costa Nord. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca sigue impulsando las obras de rehabilitación del auditorio de Costa Nord (Valldemossa), que cuentan con una financiación de 750.000 euros procedentes de fondos europeos.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha visitado este viernes el proyecto integrado en la convocatoria de 2023 de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Se trata de la actuación 'Rehabilitación sostenible para adaptarse al cambio climático de Costa Nord y su Auditorio', que a su vez se enmarca en el proyecto 'Mallorca Living Sustainable Hub III'.

Esta actuación, ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, tiene por objetivo la mejora y la reactivación del centro turístico, social y cultural de Costa Nord "para devolverle el carácter de referencia turística que ha tenido históricamente".

También para "potenciar la competitividad, sostenibilidad, diversificación y desestacionalización de la oferta turística".

Las actuaciones de rehabilitación sostenible para la adaptación al cambio climático y la mejora de la eficiencia energética que se prevén realizar a través de este proyecto tienen como objeto la rehabilitación de la cubierta térmica de la infraestructura, la ampliación del 'backstage' y diversas mejoras del espacio escénico y del público.

Además, en el marco de cooperación interadministrativa y mejora de la gobernanza pública, el Consell ha promovido el convenio entre los ayuntamientos de Valldemossa y Sóller mediante el cual este último ofrece apoyo técnico de sus arquitectos municipales.