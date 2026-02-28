El Consell de Mallorca inaugura los dos primeros rocódromos homologados en el polideportivo de Sant Ferran

Foto grupal del acto de inauguración de los dos nuevos rocódromos del polideportivo de Sant Ferran. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha inaugurado este sábado los dos primeros rocódromos homólogados para competiciones en las modalidades de velocidad y dificultad de la isla, que estarán ubicados en el polideportivo de Sant Ferran.

El objetivo del Consell es ampliar la oferta para la práctica en estas modalidades, actualmente muy limitadas en la isla y acotadas al ámbito privado, y así poder disponer de instalaciones públicas únicas, habilitadas para la competición y encuentros nacionales, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el director insular de Deportes, Toni Prats, el director del proyecto arquitectónico, Daniel Ariño, el deportista de élite español campeón de Europa y subcampeón del mundo de velocidad, Erik Noya, y el presidente de la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME)Xisco Fanals.

Durante la celebración se ha hecho una exhibición en los dos muros, una con el deportista de élite y otra con una decena de jóvenes escaladores mallorquines del grupo de tecnificación de escalada FBME en las modalidades de bloque y dificultad.

Galmés ha destacado que el Consell de Mallorca hace una apuesta por la escalada como deporte local y con esta instalación abre las puertas a la competición en Mallorca en este deporte, que "actualmente tiene un déficit de instalaciones".

Además, el presidente ha valorado que se trata de unos equipamientos "únicos" con diferentes grados de dificultad y destinada a escaladores experimentados.

Bestard, por su parte, ha expresado su "orgullo" porque es la primera instalación homologada en Mallorca por su altura y la segunda en España pública y en esta tipología técnica, junto con una en Estepona.

Asimismo, ha añadido que el Consell hace una apuesta por este deporte que "crece en afición" y la muestra de ello son los 118 clubes de montaña y escalada que ya hay en Mallorca.

Ariño ha destacado que la orientación de los dos rocódromos, uno de dificultad de 15 metros de altura y siete metros de desplome y otro de velocidad de 15 metros de altura y cinco grados de inclinación, se ha diseñado de tal manera que se pueden usar y visualizar ambas paredes simultáneamente, sin interferir entre ellas desde la posición central.

La inauguración se ha completado con una clase magistral del deportista Erik Noya y con una jornada de puertas abiertas. Actualmente, en Mallorca hay un centenar de clubes de escalada federados, que compiten fuera de la isla.

Parte de ellos han estado presentes este sábado en la presentación, entre ellos una decena de escaladores de entre 16 y 18 años con palmarés, que usarán los rocódromos de ahora en adelante. De hecho, desde el mes de marzo y hasta junio, todos los clubes mallorquines podrán solicitar el uso de los nuevos rocódromos de manera gratuita para probarlos.

Noya ha participado en la presentación del acto mediante una exhibición y ha promovido una clase magistral entre deportistas mallorquines asistentes. Allí, ha indicado que el espíritu de camaradería que reina en la escalada es "único" y de hecho "es común ver a los rivales antes de una prueba de bloque o dificultad, debatir cuál es el mejor camino hasta la cumbre".

El deportista ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de 2021 y 2025, respectivamente, y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 2024, ambas en la prueba de velocidad, disciplina que fue olímpica en solitario por primera vez en París 2024, en cambio las modalidades de bloque y dificultad continúan unidas y compitiendo aparte.