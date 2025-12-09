El Consell de Mallorca inaugurará este miércoles el belén de la Sang tras restaurar las figuras principales

El Consell de Mallorca presenta las piezas restauradas del belén de la Sang - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca inaugurará este miércoles, a las 19.00 horas, el belén de la Sang en la iglesia de la Anunciación (la Sang), con las principales piezas restauradas, que se podrá visitar hasta el 6 de enero.

Según ha informado la institución insular, a partir de este miércoles el belén napolitano más antiguo de Europa en uso volverá a exponerse al público y la ciudadanía podrá visitarlo nuevamente después de diez años.

Precisamente, el Consell ha presentado este martes los primeros resultados de los trabajos de restauración del belén de la Sang que comenzaron el pasado marzo.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha anunciado que el belén se podrá volver a ver después de más de diez años, destacando la trascendencia de este momento para el patrimonio cultural de Mallorca.

"Después de más de una década de abandono, no queríamos que pasara una Navidad más sin el belén de la Sang, por eso, este gobierno ha hecho de la recuperación de este patrimonio una prioridad absoluta, porque no sólo hablamos de una obra de arte, sino de un símbolo cultural y espiritual que identifica a generaciones de mallorquines", ha subrayado.

En esta primera etapa del proyecto de recuperación del conjunto se han restaurado las piezas más emblemáticas: la cueva que acoge la escena, la Virgen María, San José, el Niño Jesús y los cinco ángeles barrocos.

La inauguración ofrecerá también un concierto de música sacra titulado 'Ninna Nanna. Música española e italiana del siglo XVII de Adviento y de Navidad', interpretado por Raquel Andueza y La Galanía.

El belén se podrá visitar hasta el 6 de enero y, después, se volerá a guardar para continuar con los trabajos de restauración y recuperación de las piezas hasta que se complete el conjunto. La intervención supone una inversión de 400.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 15 meses.

Concretamente, hasta este momento se han realizado estudios de documentación histórica y fotográfica, levantamientos en 3D de las figuras principales, análisis con luz ultravioleta para identificar alteraciones superficiales, tests de solubilidad y pruebas de limpieza sobre algunos elementos concretos.

Estas actuaciones han permitido establecer un diagnóstico preciso sobre el estado de conservación y recuperar el esplendor original de las piezas ya restauradas, han destacado desde la institución insular.

La restauración la ha llevado a cabo la UTE formada por Tracer Conservación y Restauración SL y Carlos Sánchez Gómez, según han subrayado, empresas con una reconocida trayectoria en la conservación de bienes culturales y obras de arte.