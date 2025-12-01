El Consell de Mallorca incorporará a 23 empleados para el servicio de inspección y sanción turística en 2026

Archivo - El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, reunido con su equipo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca dispondrá de un presupuesto de 20,6 millones de euros para el año 2026, con los que se espera contratar a 23 trabajadores para el servicio de inspección y sanción, entre otras actuaciones.

De este modo, este área aumenta su presupuesto en un 21% en comparación con 2025 y esto servirá para "consolidar el nuevo modelo de gestión turística", al "impulsar aún más la lucha contra la oferta ilegal en el sector turístico de Mallorca", según ha explicado el Consell en un comunicado.

El incremento de 3,6 millones de euros en el presupuesto de Turismo respecto a 2025 está impulsado principalmente por la consolidación del aumento de personal en el departamento, además del refuerzo de la lucha contra el intrusismo, y el aumento de fondos del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Así, gracias a estas cuentas, el objetivo prioritario del departamento será "la lucha contra la oferta ilegal". Para ello, se ha llevado a cabo un esfuerzo en la dotación de personal, que se refleja en un nuevo aumento capítulo 1 --personal-- del departamento, que asciende a casi nueve millones de euros.

En concreto, el servicio de inspección y sanción cuenta con 23 personas más en total, en las que se incluyen a siete nuevos inspectores --pasando de 20 a 27--, ocho nuevos tramitadores de expedientes en el área de sanciones --pasando de tres a 11-- y ocho personas nuevas en el área de ordenación --pasando de 16 a 24 en total--.

"Todo ello con el objetivo de reforzar la lucha contra la oferta ilegal y mejorar la gestión y tramitación de expedientes", ha resaltado el Consell.

De esta forma, la Dirección Insular de Ordenación y Calidad dedicará de manera íntegra más de 2,6 millones de euros para combatir el intrusismo y la oferta desleal, gracias a los fondos recibidos procedentes del impuesto de turismo sostenible para este fin, además de diversas campañas de concienciación que se impulsaran para este fin.

Todo ello para continuar con la labor iniciada a comienzos de legislatura, que ha permitido que a lo largo del año pasado, se pudieran realizar más del triple de inspecciones a la oferta ilegal que en 2023, con un incremento del 25% en el número de actas.

Además, el número de actas abiertas en viviendas donde se realizaban alquileres ilegalmente aumentó en 2024 un 25% respecto a 2023, de ahí la importancia de este presupuesto.